В случае победы партии на выборах он станет премьером Израиля в пятый раз

Нетаньяху замахнулся на рекорд Бен-Гуриона В случае победы партии на выборах он станет премьером Израиля в пятый раз

В Израиле завершилась самая интригующая за последние годы кампания по выборам в парламент: у партии премьера Нетаньяху и нового оппозиционного блока почти равные шансы на победу

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Во вторник, 9 апреля, в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Основная борьба развернется между блоком правых партий во главе с «Ликуд» действующего премьера Биньямина Нетаньяху и новым центристским объединением «Кахоль-Лаван» во главе с экс-главой Генштаба армии Израиля Бени Ганцем и еще двумя бывшими начальниками Генштаба — Моше Яалоном и Габи Ашкенази.

При успешном выступлении на выборах Нетаньяху может стать премьер-министром в пятый раз в карьере (он занимал этот пост с 1996 по 1999 год и непрерывно с 2009 года) и четвертый раз подряд. Если Нетаньяху останется главой правительства, он установит рекорд по общей продолжительности пребывания на посту премьер-министра и превзойдет​ первого главу правительства страны Давида Бен-Гуриона (занимал пост премьера 13 лет и 127 дней). ​

Кто бросил вызов Нетаньяху

Блок «Кахоль-Лаван» (в переводе «Голубые и белые») был создан в феврале этого года. В альянс трех бывших начальников Генштаба (Ганц, Яалон и Ашкенази) вошли представляемые ими партии («Хосен ле-Исраэль», «Еш Атид» и «Телем»). Цель участия в выборах, как заявил Ганц, прекратить монополию Нетаньяху на власть: «Он хорошо поработал, но всему приходит конец. Сейчас Нетаньяху занимается больше своими личными вопросами, чем проблемами страны, и мы сменим его». Одно из главных предвыборных обещаний коалиции — законодательно ограничить возможность пребывания одного человека на посту премьера двумя сроками.

Важнейшими вопросами этой кампании являются палестино-израильское урегулирование и социально-экономические проблемы, рассказал РБК сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Нетаньяху всегда называл вопросы безопасности приоритетными, в то же время Бени Ганц и его окружение — профессиональные военные, и этот факт может сыграть в их пользу, отметила член ученого совета Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.