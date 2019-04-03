Зампред ЦБ предложил сказать спасибо санкциям за развитие экономики

Введенные против России ограничения способствовали тому, что в макроэкономическом плане она теперь выглядит лучше, чем другие государства, уверен Сергей Швецов

Сергей Швецов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Санкциям можно сказать спасибо за развитие российской экономики, заявил зампред Центробанка Сергей Швецов в среду на форуме Московской биржи.

«Мы живем в интересное время. Гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже спасибо сказать», — заявил Швецов.

По словам зампреда ЦБ, ограничения, введенные против России, придали ускорение процессу импортозамещения. Помимо этого, считает он, наша страна стала макроэкономически выглядеть лучше в сравнении с другими.

«Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, госдолг к ВВП, соотношение резервов, совокупного долга и импорта — все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо, и рынок формирует определенный элемент доверия», — отметил Швецов.

Однако перспектива новых санкций формирует недоверие, добавил зампред ЦБ. На просьбу оценить финансовую стабильность и предсказуемость по десятибалльной шкале он поставил семерку: «То, что зависит от нас, ближе к девяти [баллам]. То, что от нас не зависит, ближе к четырем. Где-то посередине получается семь [баллов] с учетом весов этих факторов».