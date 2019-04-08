Советник Порошенко заявил о возможности ракеты «Нептун» достичь Крыма

Советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что ракета «Нептун» может долететь до целей в Севастопольской бухте. Об этом он рассказал в интервью передаче «Активный радар» журналиста Владимира Бучко.

Бирюков заявил, что ракета способна преодолеть 300 км, что покрывает всю территорию Азовского моря и прибрежную акваторию Черного моря. Он отметил, что такое же расстояние от Одесской области, где накануне проводились испытания «Нептуна», до Севастопольской бухты. По его словам, ракета «стелится» вдоль поверхности моря на высоте пять метров.

«Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством — прим. РБК), то есть, что у нас ничего не получится», — сказал он.

Ранее в апреле Порошенко пообещал принять на вооружение ракеты комплексы противокорабельных ракет «Нептун» «в чрезвычайно короткие сроки». Он поручил вооружить ими части Военно-морских сил (ВМС) и Сухопутных войск.

Комплексы «Нептун» разрабатываются украинским конструкторским бюро «Луч» с 2013 года на основе советской ракеты Х-35. Их испытания проходили в начале декабря 2018 года в Одесской области.