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Киев заявил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты «Нептун»
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Киев заявил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты «Нептун»
Политика, 17:07
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Киев заявил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты «Нептун»

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что в среду прошли успешные испытания противокорабельного комплекса «Нептун». Об этом сообщается на сайте министерства.

«Буквально сегодня на юге Украины, успешно завершены испытания противокорабельного комплекса «Нептун». Это свидетельство того, что мы не стоим на месте, мы делаем выводы», — сказал он.

Полторак добавил, что Украина должна сделать все, чтобы к концу военного положения быть готовыми к возможным «сюрпризам». Как добавляет «Интерфакс-Украина», испытания прошли в Одесской области с использованием крылатой ракеты дальностью до 300 км. Комплекс «Нептун» разработан в киевском конструкторском бюро «Луч».

Министр рассказал, что также успешно прошли испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса ЗРК-125, который может уничтожать как воздушные, так и надводные цели.

В середине августа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что ракеты, изготовленные в бюро «Луч», лучше по боевым возможностям, чем аналогичное российское оружие. По его словам, они могут пробивать метровую броню и преодолевать системы защиты и противодействия.

Отношения между Россией и Украиной обострились после конфликта в районе Керченского пролива, когда российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины. ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении госграницы. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что предупреждала российских пограничников о намерении пройти через пролив. Киев расценил захват кораблей и экипажей как акт агрессии и объявил военное положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней. Москва назвала инцидент намеренной провокацией.

Теги: Украина , Оружие , испытания
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