Лавров и Климкин обсудили выполнение минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега Павел Климкин обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 г., в том числе с учетом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы», — говорится в сообщении ведомства.

Как написал Климкин на своей странице в Twitter, речь шла об освобождении «украинских политзаключенных», а также о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе. «Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше», — подчеркнул глава МИД Украины.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре 2017 года заявил, что ситуацию в Донбассе необходимо поставить под международный контроль. «Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов», — сказал он. При этом Путин добавил, что из-за этого эффективность «минского формата» низка.