Лавров после авиаудара предупредил об «опасном развитии событий» в Сирии

Ситуация в Сирии развивается в опасном ключе, и Россия надеется на понимание этого факта всеми участвующими в военной операции в этой стране государствами, отметил министр

Сергей Лавров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Совершенный прошедшей ночью авиаудар по сирийской авиабазе Тифор (T-4) свидетельствует об опасном развитии ситуации в Сирии. Об этом предупредил глава МИДа Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«С ударами, конечно, надо разбираться, и это очень опасное развитие событий, надеюсь, что это понимают по крайней мере военные — и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию», — заявил глава ведомства на брифинге в Москве.

Лавров призвал разобраться с тем, кто именно совершил удар по авиабазе. «Тут надо разбираться. Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции», — рассказал он. Появление неизвестных игроков, «которых никто никуда не приглашал», готовых к применению насилия в Сирии, свидетельствует о том, что в стране становится «слишком опасно», подчеркнул Лавров. Эти игроки, по мнению российского министра, «сами себя туда пригласили под предлогом уничтожения ИГ (запрещенная в России организация. — РБК), борьбы с терроризмом. «А потом кроме этой цели стали появляться и другие цели. Как анонсируемые, так и тщательно скрываемые», — добавил он.

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В понедельник, 9 апреля, сирийское государственное информагентство SANA заявило, что сирийские ПВО сбили восемь ракет, выпущенных неназванным противником по авиабазе Т-4 на востоке провинции Хомс. В то же время агентство признало, что часть ракет все же достигли цели, в результате чего были убиты и ранены несколько человек. Позднее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число жертв удара может дойти до 14.

Первоначально вина за атаку возлагалась на США, однако Пентагон выпустил официальное опровержение этой информации. Утром в понедельник, 9 апреля, Минобороны России сообщило, что отношение к атаке имеет Израиль. По данным ведомства, в атаке приняли участие два израильских F-15, которые выпустили восемь ракет. Вместе с тем в Минобороны отметили, что границы воздушного пространства Сирии Израиль не нарушал и сам удар был нанесен из-за пределов сирийских границ.

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В середине марта российский Генштаб предупредил, что США могут готовить удар по Дамаску, воспользовавшись обвинениями в применении химоружия в адрес Башара Асада. Глава Генштаба Валерий Герасимов напомнил, что в сирийской столице присутствуют российские военные, и предупредил, что Россия может «принять ответные меры воздействия» в случае угрозы для их жизней.