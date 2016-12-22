СМИ сообщили о гибели 14 человек при ударе по сирийской базе

В результате ракетного удара по сирийской авиабазе «Тийфор» погибли 14 человек. Об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Associated Press.

По данным агентства, среди погибших не только сирийцы, но и иранцы.

Кто стоит за обстрелом, пока не ясно. Российские военные и сирийские правительственные войска утверждают, что это израильская армия. По данным Минобороны России, удар по базе в провинции Хомс нанесли два израильских самолета, выпустивших восемь ракет. Пять ракет были сбиты ПВО. Уточняется, что самолеты F-15 не заходили в воздушное пространство Сирии и находились в небе над Ливаном.

Представитель Пентагона заявил, что Вооруженные силы США ударов по Сирии не наносили. Также о непричастности к удару выступили и французские военные.

Видео: Телеканал РБК







