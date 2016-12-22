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Захарова рассказала о санкционной стратегии Запада «дави Россию»
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Захарова рассказала о санкционной стратегии Запада «дави Россию»
Новые санкции США, 01:05
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Захарова рассказала о санкционной стратегии Запада «дави Россию»
Официальный представитель МИД России объяснила, какую цель преследует Запад антироссийскими санкциями. По ее мнению, Западу нужно, чтобы российское общество «находилось в разобщенности, чтобы желательно еще и обнищание было»
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции Запада в отношении России не связаны ни с Крымом, ни с предполагаемым вмешательством Москвы в выборы президента США. По ее мнению, Запад таким образом ведет стратегию «дави Россию». Свое заявление Захарова сделала в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Сейчас, по словам Захаровой, санкции «посыпались как горох» за «якобы доказанное вмешательство в выборы». «А до этого, до 2016 года санкции за что были? Ведь сколько лет уже они идут», — заметила Захарова. «До этого нам говорили, что это понятно, это потому, что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов живем», — заметила представитель МИДа.

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По словам Захаровой, в истории с санкциями «все очевидно». «Это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной <...>. Это такая стратегия, игра такая — «дави Россию», — сказала она.

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По мнению Захаровой, Западу «нужно, чтобы общество находилось в разобщенности». «Чтобы постоянно были внутренние баталии, чтобы желательно еще и обнищание было <...> Вот тогда с нами дружат. Вот тогда мы всем угодные и всем нравимся», — заметила представитель ведомства.

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На минувшей неделе США ввели новые санкции в отношении России. В санкционный список, получивший название, SDN попали 24 человека и 14 компаний. Это председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, глава МВД Владимир Колокольцев и другие. Среди компаний в списке оказались «Русал», «Рособоронэкспорт», «Базовый элемент», En+, «Ренова», группа ГАЗ и другие компании. Активы физических и юридических лиц из списка SDN подлежат блокировке в американской юрисдикции, физлицам также запрещен въезд в США.

Автор: Мария Бондаренко.
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