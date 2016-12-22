«На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США

В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против более чем 20 чиновников и бизнесменов, в том числе из «кремлевского списка», а также нескольких российских компаний. Что об этом пишут иностранные СМИ — в обзоре РБК

Андрей Костин (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Fox News, США

«Введенные в пятницу санкции затронули как минимум одного олигарха, который, как сообщалось, был близок к опальному бывшему руководителю предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту. Этот олигарх — Олег Дерипаска. Очевидный посыл американского президента в адрес Дерипаски заключается в том, что коррупция неприемлема и он не будет защищать ее.

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Налагая санкции, президент Трамп говорит Путину о том, что Россия должна привести в порядок свой духовный, моральный и законный дом — перестать размахивать саблей в Прибалтике, на Ближнем Востоке и во всем мире, остановить военную мобилизацию в Калининграде; прекратить раздувать шумиху вокруг имитации ракетных ударов по Флориде, и начать действовать как ответственный постоянный член Совета Безопасности ООН.

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Россия все более и более изоляционирует себя, Белый дом и Европа все чаще смотрит на нее как на враждебную страну, находящуюся в состоянии войны. Путин, остающийся верным своему прошлому в КГБ, лишь усиливает этот язвительный и позорный вид на каждом шагу. Введенные санкции говорят: мистер Путин, вы копаете себе геополитическую дыру. Время сменить курс».

Politico, США

«Санкции обязательно повысят уровень напряженности между Россией и США. Отношения этих стран обострились,​ несмотря на шаги Дональда Трампа навстречу Путину. В прошлом месяце Трамп поздравил российского президента с победой на выборах и пригласил его в Белый дом. Несколько дней спустя администрация выслала 60 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского шпиона и его дочери в Британии.

«Санкции ознаменовали новую волну мер США против России, нацеленную непосредственно на олигархов и их компании, которые широко вовлечены в процессы на международном финансовом рынке. До этого санкции в основном касались политических и военных деятелей, а меры в отношении компаний не доходили до полного запрещения их деятельности на территории США».

Independent, Великобритания

«Под санкции попал и государственный экспортер вооружений «Рособоронэкспорт» — это означает, что любая страна, которая торгует с российскими оборонными или разведывательными секторами, рискует оказаться под ударом».

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«Предыдущая попытка Вашингтона составить список олигархов, связанных с Кремлем, в феврале, осмеялась в Москве, для многих включение в «кремлевский список» даже стало знаком почета. На этот раз попавшие под санкции чиновники и бизнесмены почувствуют силу ограничений».

The Washington Post, США

«Реальная сила санкций заключается в том, что они препятствуют международным финансовым институтам, которые хотя бы частично ведут бизнес в долларах. Высокопоставленные чиновники администрации в пятницу подчеркнули, что санкции не направлены против российского народа. Напротив, принятые меры должны подорвать финансы тех элит, которые непропорционально воспользовались плохими решениями Кремля от имени народа».​​

Le Figaro, Франция

Уровень влияния санкций на олигархов и их бизнес остается неопределенным. «Они знали, что происходит», — утверждает один из американских чиновников, предполагая, что у российских бизнесменов «было достаточно времени, чтобы избавиться от своих активов в США».