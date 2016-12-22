«На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США

Fox News, США
«Введенные в пятницу санкции затронули как минимум одного олигарха, который, как сообщалось, был близок к опальному бывшему руководителю предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту. Этот олигарх — Олег Дерипаска. Очевидный посыл американского президента в адрес Дерипаски заключается в том, что коррупция неприемлема и он не будет защищать ее.
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Налагая санкции, президент Трамп говорит Путину о том, что Россия должна привести в порядок свой духовный, моральный и законный дом — перестать размахивать саблей в Прибалтике, на Ближнем Востоке и во всем мире, остановить военную мобилизацию в Калининграде; прекратить раздувать шумиху вокруг имитации ракетных ударов по Флориде, и начать действовать как ответственный постоянный член Совета Безопасности ООН.
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Россия все более и более изоляционирует себя, Белый дом и Европа все чаще смотрит на нее как на враждебную страну, находящуюся в состоянии войны. Путин, остающийся верным своему прошлому в КГБ, лишь усиливает этот язвительный и позорный вид на каждом шагу. Введенные санкции говорят: мистер Путин, вы копаете себе геополитическую дыру. Время сменить курс».
Politico, США
«Санкции обязательно повысят уровень напряженности между Россией и США. Отношения этих стран обострились, несмотря на шаги Дональда Трампа навстречу Путину. В прошлом месяце Трамп поздравил российского президента с победой на выборах и пригласил его в Белый дом. Несколько дней спустя администрация выслала 60 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского шпиона и его дочери в Британии.
Bloomberg, США
«Санкции ознаменовали новую волну мер США против России, нацеленную непосредственно на олигархов и их компании, которые широко вовлечены в процессы на международном финансовом рынке. До этого санкции в основном касались политических и военных деятелей, а меры в отношении компаний не доходили до полного запрещения их деятельности на территории США».
Independent, Великобритания
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«Предыдущая попытка Вашингтона составить список олигархов, связанных с Кремлем, в феврале, осмеялась в Москве, для многих включение в «кремлевский список» даже стало знаком почета. На этот раз попавшие под санкции чиновники и бизнесмены почувствуют силу ограничений».
The Washington Post, США
«Реальная сила санкций заключается в том, что они препятствуют международным финансовым институтам, которые хотя бы частично ведут бизнес в долларах. Высокопоставленные чиновники администрации в пятницу подчеркнули, что санкции не направлены против российского народа. Напротив, принятые меры должны подорвать финансы тех элит, которые непропорционально воспользовались плохими решениями Кремля от имени народа».
Le Figaro, Франция
Уровень влияния санкций на олигархов и их бизнес остается неопределенным. «Они знали, что происходит», — утверждает один из американских чиновников, предполагая, что у российских бизнесменов «было достаточно времени, чтобы избавиться от своих активов в США».