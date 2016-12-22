Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 57,72 EUR Нал. 71,80 70,87 USD Бирж. 58,18 +0,46 EUR Бирж. 71,38 +0,76 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7022,93 +422,93 MOEX 2281,23 -0,65% RTS 1236,48 -1,36% Brent 66,93 -2,29% DJIA 23932,76 -2,34% Nasdaq 6915,11 -2,28% FTSE 7183,64 -0,22%
«На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США
Лента новостей
Папа дома: как журналист, стартапер и бизнесмен работают из дома с детьми 19:24, Спецпроект РБК PINK «Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу 19:10, Спорт В США при крушении военного вертолета погибли двое человек 19:09, Общество «На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США 19:06, Политика Перевозчик Royal Flight рассказал об экстренной посадке лайнера в Дели 19:05, Общество Евросоюз призвал Израиль и Палестину к максимальной сдержанности в Газе 18:56, Политика Наезд автомобиля на толпу в Мюнстере. Фоторепортаж 18:54, Фотогалерея  Водитель BMW рассказал об обстоятельствах ДТП с женщиной в Москве 18:33, Общество «Зенит» опустился на пятое место в чемпионате после домашнего поражения 18:30, Спорт Во Франции автомобиль протаранил стену жилого дома 18:20, Общество Автомобиль въехал в толпу в немецком Мюнстере 17:55, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 17:49, РБК и Билайн CNN назвал возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына 17:49, Политика На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил женщину 17:34, Общество Минобороны отчиталось о 33,3 тыс. покинувших сирийскую Думу человек 17:21, Общество Саакашвили рассказал о своей новой работе 17:02, Политика Украинские пограничники задержали россиянина в Харьковской области 16:42, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Краснодар». Онлайн 16:30, Спорт В Новгородской области обвинили полицейского в присвоении денег ветеранов 16:27, Общество На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром 15:59, Общество В ОП прокомментировали слова Козловского о «ненависти и хамстве» россиян 15:53, Общество В Крыму прокомментировали угрозу радикалов терактами на Крымском мосту 15:36, Политика Футболист «Барселоны» попросил разрешение покинуть команду 15:10, Спорт Жена солиста «Иванушек» опровергла сообщения о его госпитализации 14:57, Общество Посольство России направило ноту о встрече с главой МИД Британии 14:31, Политика На борту самолета рейса Санкт-Петербург — Ереван умер россиянин 14:24, Общество В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 14:22, Общество В Свердловской области в ДТП погибли шесть человек 14:16, Общество
«На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США
Новые санкции США, 19:06
0
«На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США
В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против более чем 20 чиновников и бизнесменов, в том числе из «кремлевского списка», а также нескольких российских компаний. Что об этом пишут иностранные СМИ — в обзоре РБК
Андрей Костин (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Fox News, США

«Введенные в пятницу санкции затронули как минимум одного олигарха, который, как сообщалось, был близок к опальному бывшему руководителю предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту. Этот олигарх — Олег Дерипаска. Очевидный посыл американского президента в адрес Дерипаски заключается в том, что коррупция неприемлема и он не будет защищать ее.

<...>

Налагая санкции, президент Трамп говорит Путину о том, что Россия должна привести в порядок свой духовный, моральный и законный дом — перестать размахивать саблей в Прибалтике, на Ближнем Востоке и во всем мире, остановить военную мобилизацию в Калининграде; прекратить раздувать шумиху вокруг имитации ракетных ударов по Флориде, и начать действовать как ответственный постоянный член Совета Безопасности ООН.

<...>

Россия все более и более изоляционирует себя, Белый дом и Европа все чаще смотрит на нее как на враждебную страну, находящуюся в состоянии войны. Путин, остающийся верным своему прошлому в КГБ, лишь усиливает этот язвительный и позорный вид на каждом шагу. Введенные санкции говорят: мистер Путин, вы копаете себе геополитическую дыру. Время сменить курс».

Politico, США

«Санкции обязательно повысят уровень напряженности между Россией и США. Отношения этих стран обострились,​ несмотря на шаги Дональда Трампа навстречу Путину. В прошлом месяце Трамп поздравил российского президента с победой на выборах и пригласил его в Белый дом. Несколько дней спустя администрация выслала 60 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского шпиона и его дочери в Британии.

Bloomberg, США

«Санкции ознаменовали новую волну мер США против России, нацеленную непосредственно на олигархов и их компании, которые широко вовлечены в процессы на международном финансовом рынке. До этого санкции в основном касались политических и военных деятелей, а меры в отношении компаний не доходили до полного запрещения их деятельности на территории США».

Independent, Великобритания

«Под санкции попал и государственный экспортер вооружений «Рособоронэкспорт» — это означает, что любая страна, которая торгует с российскими оборонными или разведывательными секторами, рискует оказаться под ударом».

<...>

«Предыдущая попытка Вашингтона составить список олигархов, связанных с Кремлем, в феврале, осмеялась в Москве, для многих включение в «кремлевский список» даже стало знаком почета. На этот раз попавшие под санкции чиновники и бизнесмены почувствуют силу ограничений».

The Washington Post, США

«Реальная сила санкций заключается в том, что они препятствуют международным финансовым институтам, которые хотя бы частично ведут бизнес в долларах. Высокопоставленные чиновники администрации в пятницу подчеркнули, что санкции не направлены против российского народа. Напротив, принятые меры должны подорвать финансы тех элит, которые непропорционально воспользовались плохими решениями Кремля от имени народа».​​

Le Figaro, Франция

Уровень влияния санкций на олигархов и их бизнес остается неопределенным. «Они знали, что происходит», — утверждает один из американских чиновников, предполагая, что у российских бизнесменов «было достаточно времени, чтобы избавиться от своих активов в США».

Автор: Анна Ким.
Теги: Санкции
Главное
Автомобиль въехал в толпу в немецком Мюнстере Общество
Главное
Автомобиль въехал в толпу в немецком Мюнстере Общество
CNN назвал возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына Политика
Украинские пограничники задержали россиянина в Харьковской области Политика
Би-би-си узнала причины отказа выдачи визы племяннице Скрипаля Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.