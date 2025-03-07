FT узнала о риске недопуска Джорджеску до выборов в Румынии

FT: Джорджеску могут не допустить до выборов в Румынии из-за уголовного дела

Джорджеску смог подать документы на регистрацию в избирком — в прошлый раз его задержали по пути туда. Но источники FT говорят, что его вряд ли зарегистрируют из-за уголовного преследования

Кэлин Джорджеску (Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters)

Считающийся «пророссийским» правый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого задержали в конце февраля, может быть не допущен до участия в выборах, заявили два источника Financial Times (FT).

Они связали это с уголовным расследованием против Джорджеску. 26 февраля его задержали в дороге, когда он ехал подавать документы для регистрации своей кандидатуры на новые выборы президента, которые пройдут в мае. Политика доставили на допрос в рамках дела, которое связано с созданием фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка и незаконным финансированием избирательной кампании.

Источник FT отметил, что возможное выдвижение обвинений против Джорджеску будет представлять собой «защиту суверенитета Румынии». Собеседник газеты указал, что власти страны шокированы тем, какую поддержку кандидату оказывают США.

Reuters сообщает, что 7 марта Джорджеску смог подать документы на регистрацию в избирательную комиссию. После этого кандидат заявил, что он и его сторонники поддерживают американскую администрацию Дональда Трампа «ради наших общих ценностей, а именно мира, демократии и свободы».

Агентство отмечает, что заявку Джорджеску могут оспорить в Верховном суде, и указывает на прецедент, когда этот орган уже запретил баллотироваться другому крайне правому политику Диане Сосоаке, в прошлом году, посчитав ее антисемитские, антинатовские и антиевропейские взгляды несовместимыми с работой на должности президента.

Джорджеску был допущен до участия в выборах в ноябре прошлого года. Тогда он стал победителем первого тура с результатом 22,95% голосов. Но Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов из-за обвинений в адрес предвыборной кампании Джорджеску. Его подозревали в платном продвижении своей кандидатуры через TikTok, высказывались предположения, что это могло быть сделано по заказу России. Однако румынская налоговая служба ANAF выяснила, что кампания в TikTok была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL).