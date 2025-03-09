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Военная операция на Украине ,  
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Херсонский губернатор заявил об ударе ВСУ по рынку двумя ракетами

Сальдо: ВСУ ударили ракетами по рынку в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ ударили по рынку в херсонском селе Великие Копани двумя ракетами из HIMARS, заявил Сальдо. По данным минздрава региона, пострадали четверо
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Украинская сторона нанесла удар двумя ракетами, выпущенными из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию. <...> Есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — написал он в телеграм-канале.

Глава минздрава региона Елена Борчанинова сообщила ТАСС, что в результате удара, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе фельдшер и водитель скорой помощи. Пострадавших доставят в Скадовскую больницу, при необходимости их направят на лечение в Крым, уточнила она.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Село Великие Копани находится менее чем в 30 км к юго-востоку от Херсона, правый берег которого остается под контролем Киева.

Херсонская область наряду с Запорожской и республиками Донбасса осенью 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. К 20 февраля российские силы контролировали примерно 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в Луганской народной республике осталось взять под контроль менее 1%, заявляли в Генштабе.

США после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского прекратили военную помощь и предоставление разведданных Украине. The Economist писала, что США в том числе отключили систему, через которую Украина получала данные для нацеливания ракетных установок HIMARS. Fox News и NBC News сообщали, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом только данными, необходимыми для обороны.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Херсонская область РСЗО HIMARS Владимир Сальдо ракетный удар
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