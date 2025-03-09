Израиль разработал план давления на ХАМАС из-за риска срыва перемирия

Израиль уже приступил к выполнению плана, ограничив поставки гумпомощи в Газу. В дальнейшем не исключены отключение света и воды, эвакуация палестинцев и повторный ввод войск вплоть до полной оккупации сектора и уничтожения ХАМАС

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Израиль намерен усиливать давление на палестинскую группировку ХАМАС вплоть до нового вторжения в сектор Газа, поскольку переговоры о продлении режима прекращения огня в эксклаве зашли в тупик. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на министра финансов страны Бецалеля Смотрича, аналитика и несколько источников.

Давление будет усиливаться постепенно, и крайней мерой будет возобновление боевых действий, пишет WSJ. Издание напоминает, что в начале марта Израиль перекрыл поставки гуманитарной помощи в Газу. Этот шаг стал первым из тех, которые, вероятно, будут предприняты, отмечает газета.

В дальнейшем, как сообщил Смотрич, Израиль может отключить электричество и водоснабжение в секторе Газа. Эти меры обсуждались на заседании кабинета министров Израиля еще в прошлые выходные.

Если эти шаги не сработают, Израиль может нанести серию авиаударов, а также провести несколько тактических рейдов против ХАМАС, сказал израильский аналитик по безопасности, информированный о содержании плана. Затем, по его словам, силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) могут вновь объявить принудительную эвакуацию сотен тысяч палестинцев из северной части сектора Газа на юг.

В конечном итоге силы Израиля могут повторно войти в Газу, причем для вторжения будет использована гораздо большая военная мощь, чем та, которая была задействована в боях до сих пор. В задачи подразделений будет входить удержание позиции, однако не исключается и фактическая оккупация сектора Газа как крайняя мера. Одновременно силы ЦАХАЛ будут атаковать остатки боеспособных подразделений ХАМАС, сообщили знакомые с планом источники.

Израиль координирует свои действия против ХАМАС с США. Американский президент Дональд Трамп 5 марта потребовал от группировки освободить всех удерживаемых заложников и вернуть тела убитых, а от руководства сектора Газа — покинуть полуэксклав. В противном случае Израилю поставят «все необходимое, чтобы закончить работу», пообещал он.

2 марта истек первый этап сделки о перемирии между ХАМАС и Израилем и обмене заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках договоренности были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. По оценкам израильской стороны, в плену остаются 59 человек, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими.

Израиль одобрил предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на период Рамадана (до 29 марта) и Песаха (12–19 апреля).

ХАМАС не принял предложение, выступив за переход ко второй фазе соглашения, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.