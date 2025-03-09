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Военная операция на Украине ,  
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Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и потребовала завершения боев

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава немецкой разведки спрогнозировал, что если конфликт завершится в течение пяти лет, то риски для Европы вырастут. Тимошенко посчитала его слова первым подтверждением того, «во что нам так не хотелось верить»
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российско-украинский конфликт необходимо немедленно заканчивать на максимально справедливых условиях, заявила лидер оппозиционной партии «Батьківщина», экс-премьер Юлия Тимошенко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Так она отреагировала на заявление председателя немецкой разведки Бруно Каля, заявившего, что если конфликт завершится до 2029-2030 года, Россия сможет «быстрее стать угрозой для Европы».

Тимошенко назвала его слова сенсационными и первым официальным подтверждением того, «во что нам так не хотелось верить». «Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «обессиление» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто», — написала политик.

По мнению Тимошенко, «это многое объясняет». Она потребовала реакции со стороны Верховной рады и пообещала, что ее партия выступит с такой инициативой.

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В начале марта Politico со ссылкой на источники сообщило о тайных контактах Тимошенко и людей из партии Порошенко с командой президента США Дональда Трампа. Как выяснило издание, они позиционировали себя как более сговорчивые и идущие на сотрудничество, чем президент Владимир Зеленский.

По сведениям Politico, с украинской оппозицией обсуждалось проведение президентских выборов. Организация голосования — основной элемент любого мирного плана, причем голосование должно пройти после достижения временного прекращения огня и до начала всеобъемлющих мирных переговоров, рассказали источники издания.

Порошенко и Тимошенко подтвердили контакты, но подчеркнули, что тайными они не были, и выборы могут состояться только после завершения конфликта.

Республиканец и его команда обвиняют Европу в намерении затянуть российско-украинский конфликт.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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