Times узнала о сомнениях Запада в Зеленском, которыми «делятся шепотом»

Европейские чиновники по-разному оценивают ситуацию с Зеленским публично и в частных беседах, выяснила The Times. Собеседники газеты предположили, что украинскому президенту стало сложнее принять верные решения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах, пишет The Times со ссылкой на источники.

Между публичными заявлениями и личными оценками в европейских столицах насчет российско-украинского конфликта образовался разрыв, отмечает издание.

The Times цитирует слова неназванного министра из Великобритании, который назвал украинского президента «препятствием на пути к миру» из-за его отказа вести переговоры с Москвой весной 2022 года., но похвалил его руководство страной в условиях конфликта. Другой британский чиновник выразил уверенность, что Зеленский после трех лет конфликта «очень сильно истощен», в результате чего ему «грозит опасность принятия неверных решений».

Некоторые должностные лица, которые симпатизируют Зеленскому, признают, что его политическое будущее может быть поставлено на карту. «Есть риск, что серьезный перелом на поле боя вынесет на поверхность глубинные политические разногласия на Украине, спровоцировав более открытое неповиновение Зеленскому и его политике», — пишет автор материала Марк Урбан.

США заняли более жесткую позицию в отношении Украины после февральского скандального разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом.

Республиканец тогда обвинил его в нежелании приближать мир и добавил: «Возможно, кто-то не хочет заключать сделку, и если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго. К этому человеку не будут долго прислушиваться». Сенатор Линдси Грэм предложил Зеленскому «либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем иметь дело, либо измениться».

Как выяснил Bloomberg, часть чиновников Белого дома настаивает на отставке Зеленского при заключении любой договоренности о мире между Россией и Украиной.

По сведениям Politico, лидеры украинской оппозиции негласно контактируют с командой Трампа и позиционируют себя как более договороспособные политики, чем Зеленский. Источники издания рассказали, что проведение выборов президента — ключевой элемент любого мирного плана, причем голосование должно пройти после достижения временного прекращения огня и до начала всеобъемлющих мирных переговоров.