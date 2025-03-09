Британский экс-министр обороны не увидел «конца света» при НАТО без США

Европа обладает финансами и волей, чтобы самостоятельно заниматься своей безопасностью без США, уверен Бен Уоллес. Трамп в марте пригрозил нарушить договор о НАТО, если о защите попросит страна, не инвестировавшая в оборону

Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Мир вошел в новую эру, когда западные страны больше не могут воспринимать гарантии безопасности от США как должное, заявил бывший британский министр обороны Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4, передает The Times.

«Я глубоко сожалею об этом, ведь они были краеугольным камнем НАТО и европейской безопасности. Если бы они вышли из НАТО, мы, несомненно, оказались бы в совершенно другом мире. Если они выйдут из НАТО, это не станет концом света. Конечно, это [будет] ужасно. Но у нас в Европе есть воля и деньги, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и обороноспособность», — сказал Уоллес.

По его мнению, нынешний подход США заключается в запугивании Украины и попытке «дать России надежду». Уоллес счел такую стратегию неправильной.

В марте президент США Дональд Трамп предупредил, что нарушит договор о НАТО, так как в случае нападения на союзника по НАТО окажет помощь только той стране, которая тратила на оборону достаточно. Он также выразил сомнение, что другие страны помогут США, если нападению подвергнутся Соединенные Штаты: «Как вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это сделать. Я не уверен». В прошлом году он не исключил выхода страны из альянса.

Идею выхода США из НАТО поддерживает миллиардер Илон Маск, приближенный к Трампу. Госсекретарь Марко Рубио придерживается обратной точки зрения.

Европейские страны ожидают, что США решат вывести с континента примерно 20 тыс. военнослужащих, направленных туда экс-президентом Джо Байденом. Это не весь американский контингент в Европе.