 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Британский экс-министр обороны не увидел «конца света» при НАТО без США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Европа обладает финансами и волей, чтобы самостоятельно заниматься своей безопасностью без США, уверен Бен Уоллес. Трамп в марте пригрозил нарушить договор о НАТО, если о защите попросит страна, не инвестировавшая в оборону
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Мир вошел в новую эру, когда западные страны больше не могут воспринимать гарантии безопасности от США как должное, заявил бывший британский министр обороны Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4, передает The Times.

«Я глубоко сожалею об этом, ведь они были краеугольным камнем НАТО и европейской безопасности. Если бы они вышли из НАТО, мы, несомненно, оказались бы в совершенно другом мире. Если они выйдут из НАТО, это не станет концом света. Конечно, это [будет] ужасно. Но у нас в Европе есть воля и деньги, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и обороноспособность», — сказал Уоллес.

По его мнению, нынешний подход США заключается в запугивании Украины и попытке «дать России надежду». Уоллес счел такую стратегию неправильной.

Times узнала о сомнениях Запада в Зеленском, которыми «делятся шепотом»
Политика
Владимир Зеленский

В марте президент США Дональд Трамп предупредил, что нарушит договор о НАТО, так как в случае нападения на союзника по НАТО окажет помощь только той стране, которая тратила на оборону достаточно. Он также выразил сомнение, что другие страны помогут США, если нападению подвергнутся Соединенные Штаты: «Как вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это сделать. Я не уверен». В прошлом году он не исключил выхода страны из альянса.

Идею выхода США из НАТО поддерживает миллиардер Илон Маск, приближенный к Трампу. Госсекретарь Марко Рубио придерживается обратной точки зрения.

Европейские страны ожидают, что США решат вывести с континента примерно 20 тыс. военнослужащих, направленных туда экс-президентом Джо Байденом. Это не весь американский контингент в Европе.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бен Уоллес Великобритания НАТО США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Италия предложила распространить на Украину статью об обороне НАТО
Политика
The Hill заметило «небольшое давление» Трампа на Россию
Политика
Экс-главком НАТО в Европе назвал сценарий развала альянса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Bild узнал о планах Германии отказаться от F-35A из-за «аварийной кнопки»Политика, 03:32
Американский стартап начал поиски места для выведения мамонтовТехнологии и медиа, 02:45
Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с ВенделаСпорт, 02:32
Над Рязанью сбили беспилотникиПолитика, 02:31
Британский экс-министр обороны не увидел «конца света» при НАТО без СШАПолитика, 02:27
Во Владикавказе объявили режим опасности БПЛА и остановили полетыПолитика, 02:11
В Латакии погиб сирийский силовик при засаде сторонников АсадаПолитика, 01:48
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Вице-президент США сообщил об испуге дочери из-за прокиевских активистовПолитика, 01:27
В Петербурге задержали мужчин, похитивших подростка ради ₽300 тыс.Общество, 00:31
Times узнала о сомнениях Запада в Зеленском, которыми «делятся шепотом»Политика, 00:16
Boeing построила 20 новых шахт для системы ПРО на АляскеПолитика, 08 мар, 23:34
В США задержали сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назадОбщество, 08 мар, 23:32
«Нужно перевести его вниз и избивать». Что говорят перед боем АнкалаеваСпорт, 08 мар, 23:22
МИД Польши пошутил о референдуме насчет членства Венгрии в ЕСПолитика, 08 мар, 23:17