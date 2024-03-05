В Гаити банды попытались захватить главный международный аэропорт

Вооруженные группировки попытались захватить главный международный аэропорт Гаити, в результате произошла перестрелка. По данным AP, в момент нападения аэропорт был закрыт. Ранее в Гаити объявили режим ЧП и ввели комендантский час

Фото: Johnson Sabin / EPA / ТАСС

В Гаити участники местных банд попытались захватить главный международный аэропорт страны Туссен-Лувертюр, сообщает Associated Press (AP).

Расположенный в гаитянской столице Порт-о-Пренс аэропорт был закрыт, когда на него напали вооруженные люди. Журналисты AP видели, как бронированный грузовик на взлетной полосе стрелял по участникам банд, пытаясь помешать им проникнуть на территорию аэропорта.

По данным агентства, на месте происшествия были сотрудники аэропорта, когда началась перестрелка, они попытались убежать. Это крупнейшее нападение на аэропорт в истории Гаити, пишет AP.

СNN ранее сообщал, что полеты в аэропорту Туссен-Лувертюр прерываются из-за стрельбы неподалеку. Несколько авиакомпаний, в том числе American Airlines и Sunrise Airways, приостановили полеты в Порт-о-Пренс. В Sunrise Airways отметили, что стрельба возле аэропорта нанесла ущерб некоторым самолетам и поставила под угрозу пассажиров.

С середины прошлой недели в Гаити продолжается эскалация насилия, которая началась после отъезда премьер-министра страны Ариэля Анри в Кению. Там он должен был провести переговоры об организации работы международной полицейской операции в Гаити для борьбы с вооруженными бандами. Лидер альянса гаитянских банд Джимми Шеризье, бывший офицер полиции по прозвищу Барбекю, призвал преступные группировки объединиться и свергнуть Анри.

Банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в Порт-о-Пренс: Центральный банк, полицейские участки, национальный футбольный стадион и крупнейшие тюрьмы.

3 марта вооруженные группировки напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили сотни заключенных, в числе которых были лидеры влиятельных банд. По оценке ООН, в тюрьме находились 3687 человек, сбежали около 3,5 тыс.

После этого правительство Гаити объявило чрезвычайное положение на 72 часа и ввело ночной комендантский час. На улицах запрещено находиться с 20:00 до 5:00 всем, кроме полицейских, пожарных, врачей и журналистов.