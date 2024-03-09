Forbes рассказал о судьбе словенских «гибридных» танков на Украине

Forbes: Украина почти два года ищет, как применить старые словенские танки M-55S

Украина пытается придумать, как применить старые танки M-55S, пишет Forbes. Их передала Словения в апреле 2022 года. Россия осуждает любую помощь Киеву

Танк M-55S (Фото: AndrejS.K / wikipedia.org)

С апреля 2022 года Украина пытается найти место для применения старых танков M-55S, которые передала Словения, пишет Forbes.

M-55S — это словенская модернизация устаревших советских танков Т-55 1950-х годов, созданная в 90-х. В ней сохранился корпус и башня советского танка, но в них установили современные израильские системы управления огнем и 105-миллиметровую британскую пушку L7, как на немецких Leopard 1. «Почти два года [после передачи] украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков», — пишет издание.

Словения передала Украине 28 танков M-55S. Осенью и зимой 2022 года они были задействованы в тренировках украинских военнослужащих, однако перед началом контрнаступления их заменили на Leopard 2A6. По данным Forbes, M-55S использовала 67-я механизированная бригада ВСУ в районе Кременной, в результате артиллерийского удара был уничтожен один такой танк.

Издание пишет, что после окончания контрнаступления и относительного затишья на фронте M-55S, «по-видимому, получают новое назначение»: они поступили в 5-ю танковую бригаду, которая в течение нескольких месяцев была организована и проходила обучение в Кривом Роге. «Это одна из немногих не понесших потери бригад, которая украинская армия имеет в резерве», пишет Forbes.

По данным издания, несмотря на видимость того, что «5-я танковая бригада унаследовала остатки какой-то другой бригады», очередная передача M-55S обусловлена другим фактором. Эта бригада также эксплуатирует порядка 200 Leopard 1A5, оснащенных аналогичной пушкой L7, пишет Forbes. Таким образом, им необходимо будет поставлять одинаковые боеприпасы.

О потере Украиной в бою первого Leopard 1A5 Forbes сообщал в ноябре 2023 года. По данным издания, причиной могли стать мина или снаряд. Обозреватель Forbes Дэвид Экс допускал, что танк возможно восстановить.

Российская сторона неоднократно осуждала западную помощь Киеву, указывая на то, что она лишь затягивает конфликт. В частности, относительно немецких танков Leopard президент России Владимир Путин говорил, что они «прекрасно горят» на Украине, а поставки новых машин не смогут изменить ход спецоперации.