В Москве арестовали политолога по подозрению в госизмене

Источник «Интерфакса» сообщил, что Воронина подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве задержали и арестовали политолога Демури Воронина по подозрению в госизмене, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Согласно электронной картотеке, Лефортовский районный суд арестовал Воронина Д.И. 15 февраля.

Он проходит подозреваемым по ст. 275 УК («Государственная измена»), которая предусматривает наказание от 12 до 20 лет заключения.

По словам источника «Интерфакса», мужчину подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Агентство также уточнило, что Воронин был арестован по ходатайству ФСБ до 13 апреля.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники писал, что задержание Воронина может быть связано как с его деятельностью, так и со старыми контактами с журналистом Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил РБК, что не видел в деле журналиста упоминаний Воронина.