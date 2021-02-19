Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 73,97 (+0,2) Инвестиции, 13:07
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 89,54 (+0,67) Инвестиции, 13:07
Интервью Сергея Лаврова телеканалу РБК. Полное видео Политика, 22:33 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 22:31 Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием детей у россиян в Берлине Общество, 22:23 Гейтс оценил сроки выравнивания уровня вакцинации в разных странах Политика, 22:20 Лавров сравнил отношение политиков в США к России с ковбойской разборкой Политика, 21:46 Власти Крыма оценили сроки возобновления движения по трассе «Таврида» Общество, 21:39 В Москве арестовали политолога по подозрению в госизмене Политика, 21:36 Партия Медведчука назвала санкции СНБО «шагом к диктатуре» Политика, 21:31 Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 21:28 Футбол на грани замерзания. Сезон в России возобновится московским дерби Спорт, 21:00 Собянин посоветовал «все равно беречься» на фоне снижения заболеваемости Общество, 20:58 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 20:58 Губерниев поддержал включение Халили в состав мужской эстафеты на ЧМ Спорт, 20:48 Власти США приостановили торги тремя «мемными» акциями Инвестиции, 20:48
Политика ,  
0 

В Москве арестовали политолога по подозрению в госизмене

Источник «Интерфакса» сообщил, что Воронина подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве задержали и арестовали политолога Демури Воронина по подозрению в госизмене, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Согласно электронной картотеке, Лефортовский районный суд арестовал Воронина Д.И. 15 февраля.

Он проходит подозреваемым по ст. 275 УК («Государственная измена»), которая предусматривает наказание от 12 до 20 лет заключения.

По словам источника «Интерфакса», мужчину подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Агентство также уточнило, что Воронин был арестован по ходатайству ФСБ до 13 апреля.

Путин назвал чушью дела о госизмене за передачу открытых данных
Общество
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники писал, что задержание Воронина может быть связано как с его деятельностью, так и со старыми контактами с журналистом Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил РБК, что не видел в деле журналиста упоминаний Воронина.

Российский журналист, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. В ФСБ заявляли, что он работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляют государственную тайну. Сафронова арестовали, свою вину он не признал. В его поддержку высказывались многие журналисты, правозащитники и общественные деятели. Защита журналиста представила суду около 400 поручительств.

Дело Сафронова: в чем проблемы с преследованием за госизмену в России
Общество
Иван Сафронов

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником Я вас слушаю: как уралец выручил ₽140 млн на подмене телефонных номеров

По данным СПАРК, Демури Воронин является учредителем ООО «Ресост». На сайте консалтинговой компании Resost говорится, что она занимается политическим анализом, взаимоотношениями с органами власти, а также оценкой политических и экономических процессов в СНГ, Китае, странах Балтии и Закавказья. Компания имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине. Согласно данным СПАРК, ООО «Ресост», которым руководил Воронин, было исключено из ЕГРЮЛ «в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

Авторы
Виктория Тютина, Маргарита Алехина
При участии
Роман Кирьянов
Москва Россия арест задержание госизмена
Материалы по теме
Суд в Нижнем Новгороде приговорил россиянина к девяти годам за госизмену
Общество
Обвиняемый в госизмене офицер напал на сотрудника «Лефортово»
Общество
Жителя Псковской области приговорили к семи годам колонии за госизмену
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter