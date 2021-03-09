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Кремль заявил о беспокойстве из-за статьи NYT о готовящихся кибератаках

Песков заявил о тревоге из-за того, что авторитетное издание анонсирует и допускает саму возможность киберпреступлений со стороны США в адрес России. Ранее NYT написала о готовящейся серии кибератак
Фото: Gerald Herbert / AP
Фото: Gerald Herbert / AP

Публикация американской газеты The New York Times, в которой говорится о скорых кибератаках на Россию со стороны властей США вызвала обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это тревожная информация. Достаточно авторитетное американское издание допускает и анонсирует возможность таких кибератак <...> Тот факт, что издание допускает, что американское государство может быть причастно к киберпреступности, является причиной для беспокойства», — сказал Песков.

7 марта NYT со ссылкой на знакомых с ситуацией должностных лиц сообщила, что США в ближайшие три недели предпримут ряд кибератак на российские сети. Это станет ответом администрации президента Джо Байдена на крупномасштабный взлом американских федеральных сетей, обнаруженный в декабре.

NYT сообщила о готовящейся в США серии кибератак на Россию
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Газета писала, что удары по России будут скрытыми от остального мира, но понятными для Москвы, которую Вашингтон считает ответственной за хакерскую атаку на США. Кибератаки будут сочетаться с экономическими санкциями.

Взлом американских правительственных сетей обнаружился в середине декабря 2020 года. По информации Белого дома, он носил долгосрочный характер — на протяжении нескольких месяцев хакеры имели доступ к данным Минфина, национальной телекоммуникационной компании и других федеральных ведомств.

Глава Microsoft заявил о доказательствах причастности России к кибератаке
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Брэд Смит

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Ответственность за кибератаку Вашингтон возложил на хакерскую группировку Cozy Bear, которую связывает с российскими спецслужбами. В Кремле отрицали какую-либо причастность Москвы к взлому в США и заявляли, что неоднократно предлагали Вашингтону сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Киберпреступники использовали уязвимости в программном обеспечении компании SolarWinds, которая является подрядчиком Microsoft. Глава ИТ-гиганта Брэд Смит в феврале сообщал, что компания обладает достаточными доказательствами причастности России к взлому и утечке данных.

Авторы
Михаил Котляр, Полина Химшиашвили
Россия США кибератака Дмитрий Песков
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