Кремль заявил о беспокойстве из-за статьи NYT о готовящихся кибератаках

Песков заявил о тревоге из-за того, что авторитетное издание анонсирует и допускает саму возможность киберпреступлений со стороны США в адрес России. Ранее NYT написала о готовящейся серии кибератак

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Публикация американской газеты The New York Times, в которой говорится о скорых кибератаках на Россию со стороны властей США вызвала обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это тревожная информация. Достаточно авторитетное американское издание допускает и анонсирует возможность таких кибератак <...> Тот факт, что издание допускает, что американское государство может быть причастно к киберпреступности, является причиной для беспокойства», — сказал Песков.

7 марта NYT со ссылкой на знакомых с ситуацией должностных лиц сообщила, что США в ближайшие три недели предпримут ряд кибератак на российские сети. Это станет ответом администрации президента Джо Байдена на крупномасштабный взлом американских федеральных сетей, обнаруженный в декабре.

Газета писала, что удары по России будут скрытыми от остального мира, но понятными для Москвы, которую Вашингтон считает ответственной за хакерскую атаку на США. Кибератаки будут сочетаться с экономическими санкциями.