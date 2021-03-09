Суд Бразилии отменил обвинения в коррупции экс-президента Лула да Силвы

Его приговорили к 17 годам тюрьмы по делам о коррупции и отмывании денег. Судья Верховного суда счел, что суд, вынесший приговоры, не был уполномочен это делать. После этого экс-президент получил возможность вновь баллотироваться

Луис Инасио Лула да Силва (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Судья Верховного суда Бразилии аннулировал обвинения по делам о коррупции и отмывании денег, выдвинутые против бывшего президента страны Луиса Инасио Лула да Силвы, сообщает портал G1.

Вынося вердикт, Фачин счел, что рассматривавший дела Лула да Силвы суд Куритибы не был уполномочен это делать.

В случае, если на решение судьи Эдисона Фачина будет подана апелляция, оно будет пересмотрено на пленарном заседании Федерального верховного суда. Генпрокуратура страны уже заявила, что готовит апелляцию.

Решение судьи восстановило Лулу да Силву в политических правах и он получил возможность снова баллотироваться. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильцы не желают выдвижения Лула да Силвы на пост президента.