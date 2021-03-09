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Политика ,  
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Суд Бразилии отменил обвинения в коррупции экс-президента Лула да Силвы

Его приговорили к 17 годам тюрьмы по делам о коррупции и отмывании денег. Судья Верховного суда счел, что суд, вынесший приговоры, не был уполномочен это делать. После этого экс-президент получил возможность вновь баллотироваться
Луис Инасио Лула да Силва
Луис Инасио Лула да Силва (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Судья Верховного суда Бразилии аннулировал обвинения по делам о коррупции и отмывании денег, выдвинутые против бывшего президента страны Луиса Инасио Лула да Силвы, сообщает портал G1.

Вынося вердикт, Фачин счел, что рассматривавший дела Лула да Силвы суд Куритибы не был уполномочен это делать.

В случае, если на решение судьи Эдисона Фачина будет подана апелляция, оно будет пересмотрено на пленарном заседании Федерального верховного суда. Генпрокуратура страны уже заявила, что готовит апелляцию.

Решение судьи восстановило Лулу да Силву в политических правах и он получил возможность снова баллотироваться. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильцы не желают выдвижения Лула да Силвы на пост президента.

Бывшего президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы
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Луис Инасиу Лула да Силва

Скандал, связанный с коррупцией в компании Petrobras, разразился в 2014 году. Руководителей компании заподозрили в заключении контрактов по завышенным ценам за процент от суммы контракта. Дело разрослось, когда правоохранители заподозрили, что полученные нечестным путем деньги использовались для финансирования политических партий. В коррупции заподозрили руководителей правящей Партии трудящихся, в том чиле Лулу да Силву. Последний был президентом с 2003 по 2011 год.

В 2016 году началось судебное разбирательство. Экс-президента обвинили в коррупции и отмывании денег. Власти также обратили внимание на его недвижимость в городе Гуаружа, предполагая, что она была передана политику компанией, замешанной в махинациях.

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Сам Лула да Силва отрицает все обвинения и заявляет, что уголовное преследование политически мотивировано.

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В 2017 году политика приговорили к 9,5 годам тюрьмы, однако он оставался на свободе до 2018 года, пока шло обжалование приговора. В итоге суд подтвердил обвинительный приговор и увеличил срок заключения до 12 лет.

Через полтора года экс-президент вышел из тюрьмы. Это стало возможным после того, как Верховный суд постановил держать в тюрьмах только тех обвиняемых, которые исчерпали все возможности обжалования приговоров, а Лула да Силва имел право подать еще несколько апелляций.

Позже суд отклонил апелляцию Лула да Силвы по делу о коррупции и продлил срок его заключения до 17 лет и одного месяца.

Автор
Мария Лисицына
Луис Игнасио Лула да Силва Бразилия приговор
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