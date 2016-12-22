Партия Лулы да Силвы выдвинула нового кандидата на президентские выборы

Бразильская Партия трудящихся (ПТ), основателем которой является экс-президент страны Лула да Силва, объявила имя нового кандидата на пост президента Бразилии после того, как суд отказал самому да Силве участвовать в избирательном процессе. Об этом сообщает Globo.

По данным телеканала, это решение было единогласно принято на заседании партии, которое прошло в городе Куритиба. На встрече было прочитано письмо Лулы да Силвы, в котором он предложил выдвинуть кандидатуру Фернандо Аддада.

Позднее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой лидер Партии трудящихся в бразильском сенате Линдберг Фариас и один из вице-президентов ПТ Марио Маседо подтвердили намерения выдвинуть Аддада кандидатом на должность президента Бразилии.

Фернандо Аддад с 2013 по 2017 годы занимал пост мэра крупнейшего бразильского города Сан-Паулу, а с 2005 по 2012 годы был министром образования, поработав при администрациях Лулу да Силвы и Дилмы Русеф.

1 сентября Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии отказал осужденному за коррупцию Луле да Силве в регистрации на выборы президента. Решение о недопуске приняли шесть судей из семи. Кроме того, ему запретили проводить агитацию.

Лула да Силва был осужден в 2016 году и получил 12 лет тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. Однако, используя право на апелляцию, он был на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и отправил экс-президента под арест. 4 августа Партия трудящихся выдвинула его в качестве кандидата в президенты Бразилии.



Выборы президента Бразилии пройдут 7 октября. Если для определения победителя понадобится второй тур, он будет организован 28 октября.