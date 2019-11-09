Бывший президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул здание управления федеральной полиции в бразильском городе Куритиба, где экс-глава государства провел год и семь месяцев в заключении за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщает телеканал Globo.

После освобождения экс-президент выступил с речью перед собравшимися у ворот учреждения людьми. Политик заявил, что уже с 9 ноября возобновит политическую деятельность и проведет встречу с представителями профсоюза металлургов в Сан-Паулу.

Как сообщает Reuters, ходатайство об освобождении Лулы да Силвы подали адвокаты политика после того, как ранее Федеральный верховный суд страны принял решение, предусматривающее отмену обязательного заключения осужденных после проигранной первой апелляции. Таким образом, экс-глава Бразилии может оставаться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по его уголовному делу.

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2011 годах. В 2016 году экс-глава страны был осужден за коррупцию по так называемому делу Petrobas. Тем не менее, используя свое право на апелляцию, Лула да Силва оставался на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и отправил его под арест. Бывший глава Бразилии отвергает все обвинения.