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Политика ,  
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Бывшего президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы

Федеральный региональный суд четвертого округа Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней, передает телеканал Globo.

По версии следствия, Лула да Силва мог приобрести дом и землю в Атибайе, штат Сан-Паулу, на незаконно полученные средства или получить их от частных компаний в обмен на привилегии, при этом недвижимость числится за людьми из его окружения. Сам экс-президент заявлял, что хотел купить этот дом и земельный участок, но владелец отказался от продажи.

Отмечается, что после вынесения приговора политика не арестуют, и у него будет возможность обжаловать решение суда. 

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003–2011 годы. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва находился на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и арестовал бывшего президента, сократив ему срок до восьми лет и десяти месяцев. Сам Лула да Силва все обвинения отвергает. 9 ноября экс-президент вышел на свободу после года и семи месяцев заключения, заявив, что намерен остаться в политике.

Теги: Бразилия, приговор, коррупция
Материалы по теме
Бывший президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу
Политика
Суд отклонил апелляцию экс-президента Бразилии на приговор о коррупции
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