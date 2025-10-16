 Перейти к основному контенту
Игрок сборной Украины извинился за лайки видео с Жириновским и Павлюченко

Футболист сборной Украины извинился за лайки видео с Жириновским и Павлюченко
Ефим Конопля извинился за то, что поставил отметки «нравится» роликам с рассуждениями Жириновского о подкаблучниках и игровыми моментами Павлюченко в «Тоттенхэме». По его словам, он «сделал выводы»
Ефим Конопля
Ефим Конопля (Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images)

Защитник сборной Украины и «Шахтера» Ефим Конопля на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) принес извинения за лайки, поставленные под видео с Владимиром Жириновским и Романом Павлюченко.

Сначала футболист написал, что ему «странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону», но в следующей сторис указал, что ни в коем случае не поддерживает Россию.

«Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится», — написал Конопля.

Как пишет украинский портал Tribuna, речь идет об отметках «нравится» роликам с размышлениями Жириновского про подкаблучников, игровыми моментами Павлюченко в «Тоттенхэме» и видео захлопывающихся дверей в электричке со слоганом «Россия — не для слабых и медленных».

«Шахтер» начал внутреннее расследование.

Конопля родился в Донецке, играет за сборную Украины с 2020 года, участвовал в последних матчах сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Анна Сатдинова
сборная Украины по футболу ФК Шахтер
