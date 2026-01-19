Зачем Япония во второй раз за 16 месяцев проводит досрочные выборы Голосование пройдет всего через четыре месяца после вступления нового премьера в должность

Японский премьер объявила о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента, хотя предыдущие состоялись менее полутора лет назад. Чего она рассчитывает добиться и чем рискует — в статье РБК

Санаэ Такаити (Фото: Kiyoshi Ota / Reuters)

19 января премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила о проведении в стране досрочных выборов в нижнюю и наиболее влиятельную палату парламента. Планово голосование должно было состояться осенью 2028 года, но вместо этого пройдет 8 февраля. Официально парламент будет распущен в первый день новой сессии, 23 января.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) и ее оппоненты будут бороться за 465 мест в палате представителей, наиболее влиятельной из двух палат. 289 депутатов будут избраны в одномандатных округах, 176 — по пропорциональной системе.

Как правящая партия оказалась в затяжном кризисе

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента пройдут всего через четыре месяца после того, как Такаити возглавила японское правительство. Предыдущие выборы в палату представителей — тоже внеплановые — состоялись в октябре 2024 года, спустя месяц после вступления в должность премьер-министра ее предшественника, Сигэру Исибы. Он возглавил партию и страну в период острейшего кризиса, вызванного скандалами вокруг присвоения партийными фракциями пожертвований и связей членов ЛДПЯ с тоталитарной сектой «Церковь объединения», которые вскрылись после убийства экс-премьера Синдзо Абэ в июле 2022 года. Исиба тогда объяснял, что с помощью голосования хочет заручиться доверием избирателей, прежде чем приступать к политическим преобразованиям.

Однако выборы обернулись для ЛДПЯ и ее тогдашнего коалиционного партнера «Комэйто» неудачей: впервые с 2012 года они утратили большинство в нижней палате, получив в сумме 215 мандатов из 465. Тем не менее ЛДПЯ сохранила статус крупнейшей партии, что позволило Исибе сформировать правительство меньшинства.

В июне 2025 года ЛДПЯ показала наихудший результат на выборах в столичное собрание Токио, уступив первенство местной партии «Токийцы — прежде всего». А после июльских выборов в верхнюю палату парламента — палату советников — правящая коалиция потеряла большинство и там — впервые с 1999 года. Часть консервативных избирателей, прежде поддерживающих ЛДПЯ, перешли к крайне правой партии «Сансэйто», сформированной в 2020 году, проводившей предвыборную кампанию под националистическим лозунгом «японцы превыше всего» и выступавшей против «вторжения иностранцев». Недовольство растущим числом иностранных рабочих наряду с экономическими трудностями и рекордной за 40 лет инфляцией негативно сказались на рейтингах правительства Исибы: к июлю 2025 года они достигли минимума в 23%.

В сентябре 2025 года Исиба объявил об отставке с постов председателя правящей партии и премьер-министра. На состоявшихся вскоре выборах победу одержала Такаити, став первой в истории страны женщиной, возглавившей японское правительство. Однако еще до того, как ее назначение было официально утверждено парламентом, «Комэйто» объявила о выходе из коалиции с ЛДПЯ, в которой они состояли с 1999 года. Председатель партии Тэцуо Сайто объяснил это решение тем, что правящая партия так и не дала внятных разъяснений по коррупционному скандалу.

Череда электоральных неудач и распад коалиции поставили под сомнение дальнейшее доминирование ЛДПЯ в японской политике. Партия, возникшая в 1955 году и практически беспрерывно руководившая страной в течение 70 лет, лишь дважды уходила в оппозицию: в 1993–1996 и 2009–2012 годах.

Однако уже в конце октября Такаити удалось договориться о формировании правящей коалиции с прежде оппозиционной партией «Общество обновления Японии». А в ноябре трое независимых депутатов нижней палаты перешли во фракцию ЛДПЯ, что обеспечило правящей коалиции большинство — 233 места.

Чего Такаити хочет добиться досрочными выборами

Сама Такаити признала, что решением о роспуске парламента «ставит на кон» свою должность премьер-министра, но пояснила, что именно японские избиратели должны решить, можно ли ей вверить управление страной. «Я пришла к убеждению, что только народ как носитель суверенитета должен решить: достойна ли Санаэ Такаити быть премьер-министром и почему именно сейчас», — подчеркнула она. Таким образом, досрочные парламентские выборы станут косвенными выборами премьер-министра.

Как сообщает газета «Никкэй», Такаити рассматривает досрочные выборы как способ получить прямой мандат от избирателей на реализацию своей повестки, минуя сложные политические торги как внутри собственной фракции, так и с другими партиями. Японский премьер планирует значительно нарастить обороноспособность страны за счет беспилотных вооружений и дальнобойных ракет, а также стимулировать экономику страны за счет увеличения госрасходов, снижения налогов и прямой финансовой поддержки домохозяйств.

Хотя правящая коалиция сохранила большинство в нижней палате парламента, в верхней палате оно утрачено, а позиции самой Такаити внутри ЛДПЯ остаются неустойчивыми. Изначально премьер откладывала этот шаг, сосредоточившись на экономических проблемах, и еще в декабре заявляла, что ей «некогда думать» о роспуске парламента. Перелом наступил после новогодних каникул, когда Такаити начала закрытые консультации о возможном роспуске с узким кругом соратников, не информируя руководство партии. Когда информация просочилась в СМИ, она игнорировала запросы однопартийцев, что вызвало их недоумение и раздражение, утверждает издание.

Ключевой целью премьера, по данным «Никкэй», является перераспределение руководящих постов в парламенте, в частности пост председателя бюджетной комиссии палаты представителей. Сейчас его занимает представитель оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП), который регулярно вызывает премьера на слушания по широкому кругу вопросов, касающихся не только принятия бюджета на новый финансовый год (начинается в апреле 2026 года). Именно на таких слушаниях в ноябре Такаити заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию» Японии и потребует вмешательства ее Сил самообороны, что спровоцировало серьезный дипломатический кризис с Пекином.

Такаити, по всей видимости, рассчитывает улучшить позиции правящей коалиции за счет собственных рейтингов одобрения, которые остаются довольно высокими спустя два месяца после вступления в должность (от 59,9% до 75,9% в декабре, в зависимости от исследования). Частично эта популярность обусловлена жесткой риторикой в отношении Китая, которую избиратели восприняли как признак сильного и самостоятельного лидера. Для сравнения: ее предшественник Сигэру Исиба в аналогичный период имел поддержку вдвое ниже. Более высокие показатели в истории были лишь у экс-премьеров Морихиро Хосокавы (1993–1994) и Дзюнъитиро Коидзуми (2001–2006), отмечает портал Nippon.

Со временем рейтинги Такаити, скорее всего, рискуют пойти на спад, и ситуацию может усугубить отсутствие положительных результатов начатых ею экономических преобразований. Аналитики East Asia Forum и вовсе указывают на риск повторения в Японии «шока Лиз Трасс» — экономической турбуленции, вызванной непродуманной фискальной политикой бывшего премьера Великобритании.

Личная популярность Такаити не гарантирует успех ее партии на выборах. Как отмечает научный сотрудник австралийского Университета Кертина Ясуо Такао, ЛДПЯ переживает демографический кризис: ее ядерный электорат все больше состоит из пожилых избирателей, в то время как молодежь симпатизирует другим силам — от «Общества обновления Японии» до новых партий вроде «Сансэйто». Кроме того, бывший союзник ЛДПЯ, партия «Комэйто», договорилась о создании новой политической силы со своим некогда главным оппонентом — Конституционно-демократической партией. «Это создает возможность поставить центристский лагерь в самое сердце политики», — пояснил журналистам лидер КДП Йосихико Нода.

Провал на выборах резко сузит возможности Такаити для продвижения своей повестки и ослабит ее позиции внутри ЛДПЯ, потенциально поставив под вопрос ее дальнейшее пребывание на посту. Турбулентность последних лет и так заставила наблюдателей говорить о возвращении феномена «премьерства вращающихся дверей» — так называют период с 2006 по 2012 год, когда в Японии сменились шесть премьер-министров. Такаити — четвертый по счету глава правительства с отставки Синдзо Абэ в сентябре 2020 года.