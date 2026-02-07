Зачем премьер Японии поставила на карту свою карьеру

8 февраля в Японии пройдут уже вторые за полтора года досрочные парламентские выборы. Премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что они станут, по сути, вотумом доверия ее кабинету. Чем она рискует — в статье РБК

Санаэ Такаити (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

8 февраля в Японии пройдут досрочные выборы в нижнюю, наиболее влиятельную, палату парламента. Планово голосование должно было состояться осенью 2028 года, но 19 января премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила о роспуске парламента и проведении внеплановой кампании. Она пояснила, что во время прошлых выборов, состоявшихся немногим более года назад, никто и представить не мог, что она займет премьерское кресло, и именно избиратели должны решить, можно ли ей вверить управление страной. «Я пришла к убеждению, что только народ как носитель суверенитета должен решить, достойна ли Санаэ Такаити быть премьер-министром именно сейчас», — подчеркнула она.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), к которой принадлежит Такаити, и оппозиция будут бороться за 465 мест в палате представителей. 289 депутатов будут избраны в одномандатных округах, 176 — по пропорциональной системе. На выборы зарегистрировались около 1,2 тыс. кандидатов.

Помогут ли выборы выйти ЛДПЯ из затяжного кризиса

Внеочередные выбор были назначены менее через три месяца после того, как Такаити возглавила кабинет. Предыдущие досрочные выборы прошли в октябре 2024-го — через месяц после назначения главой правительства Сигэру Исибы. ЛДПЯ переживала острый кризис, вызванный коррупционными скандалами вокруг ее фракций и ее связями с сектой «Церковь объединения», которые вскрылись в результате расследования убийства экс-премьера Синдзо Абэ в 2022 году. Исиба заявил, что при помощи выборов рассчитывает заручиться мандатом на проведение преобразований в партии и стране. Однако ЛДПЯ и ее коалиционный партнер «Комэйто» потерпели поражение, впервые с 2012 года утратив большинство в нижней палате: им досталось 215 из 465 мест. Но поскольку фракция ЛДПЯ осталась крупнейшей, это позволило Исибе сформировать правительство.

Однако проблемы ЛДПЯ он купировать не смог. В июне 2025 года она показала наихудший результат на выборах в столичное законодательное собрание, уступив партии «Токийцы — прежде всего». Спустя месяц правящая коалиция потеряла большинство и в верхней палате парламента — впервые с 1999 года. Часть консервативных избирателей перешла к крайне правой «Сансэйто», которая вела кампанию под националистическими лозунгами. Рейтинг правительства Исибы к июлю 2025 года упал до 23% из-за недовольства японцев его миграционной попитикой и экономическими проблемами, в том числе высокой инфляцией.

В сентябре 2025 года Исиба ушел в отставку. Новым лидером партии и премьер-министром стала Такаити — первая женщина на этом посту. Однако еще до утверждения ее назначения в парламенте «Комэйто» вышла из коалиции с ЛДПЯ, объяснив это недостаточной борьбой партнера с коррупцией. Уже в конце октября Такаити смогла создать новую правящую коалицию с прежде оппозиционным «Обществом обновления Японии». «Комэйто» же объединилась с Конституционно-демократической партией (КДП), принципиальным оппонентом ЛДПЯ, в «Центристский реформаторский альянс». Сейчас у ЛДПЯ в нижней палате — 196 мест, у ее коалиционного партнера — 34. У «Альянса» — 173.

Объявляя о досрочных выборах, Такаити рассчитывала укрепить позиции партии, ориентируясь на личные высокие рейтинги одобрения — на втором месяце ее премьерства они превышали 70%. Однако к старту избирательной кампании ее поддержка упала примерно до 60%. Кроме того, к самой ЛДПЯ японский избиратель относился с меньшей симпатией, чем к премьеру.

Тем не менее, согласно прогнозам газеты «Никкэй», ЛДПЯ может не только одержать уверенную победу, но и получить большинство в нижней палате (233 из 465 мест). Такой результат позволит правящей партии единолично назначать глав профильных комитетов. Особый интерес для Такаити, как ранее утверждало издание, представляет замена председателя бюджетной комиссии — сейчас этот пост занимает представитель оппозиционной КДП. Именно этот комитет регулярно вызывал премьера на слушания по широкому кругу вопросов, выходящих за рамки бюджетных.

Более того, согласно опросу телеканала «Асахи», вместе с новым коалиционным партнером ЛДПЯ может рассчитывать на 344 места. Это превышает порог в две трети голосов, необходимый для преодоления вето верхней палаты, где у правящей коалиции нет большинства, а также для инициирования поправок в конституцию.

Как Такаити пытается преодолеть феномен «вращающихся дверей»

Распад правящей коалиции и серия электоральных неудач поставили под сомнение дальнейшее доминирование ЛДПЯ в японской политике. С момента своего возникновения в 1955 году партия практически беспрерывно руководила страной и лишь дважды уходила в оппозицию — в 1993–1996 и 2009–2012 годах.

Если на предстоящих выборах ЛДПЯ не сможет улучшить свои результаты, это не только углубит кризис в ней, но и с высокой вероятностью приведет к потере Такаити поста премьера. Она — уже четвертый глава кабинета после отставки Абэ в сентябре 2020 года, и двое ее предшественников находились у власти немногим более года.

Такая турбулентность заставляет наблюдателей говорить о возвращении феномена «премьерства вращающихся дверей» — периода с 2006 по 2012 год, когда сменились шесть правительств. Эта тенденция была прервана долгим вторым премьерством Абэ, чьей политической преемницей и протеже считается Такаити. Это выражается, в частности, в ее экономической политике, которую эксперты считают продолжением «абэномики», основанной на стимулировании экономики за счет увеличения денежной массы, роста государственных расходов и структурных реформ. Впрочем, покойный премьер боролся с дефляцией, а сегодня Япония сталкивается с инфляционным давлением.

С Абэ Такаити роднит и жесткий подход к внешней политике и обороне. За короткое время премьерства она успела отличиться резкими заявлениями насчет тайваньского вопроса, что спровоцировало кризис в отношениях с Китаем и, предположительно, укрепило ее рейтинги. Такаити рассчитывает, что победа на выборах позволит ей «кардинально усилить оборонную политику», в том числе пересмотреть ключевые документы в сфере национальной безопасности. Объявляя о досрочных выборах, премьер заявила, что этот вопрос особенно актуален в свете конфликта на Украине и масштабного применения беспилотников. Такаити также анонсировала планы создать Национальное разведывательное управление и реформировать законодательство в области разведки и контрразведки. «Свою страну нужно защищать собственными руками. Никто не поможет стране, не готовой защищаться», — заявила она. Новый коалиционный партнер ЛДПЯ, «Общество обновления Японии», также выступает за переход от сугубо оборонительной политики к тому, что партия называет «проактивной обороной».

Во внешней политике Такаити с первых дней также делает ставку на построение личных доверительных отношений с лидерами стран-партнеров. В манере, нехарактерной для японских политиков, она стремится установить тактильный контакт, за что порой подвергается критике внутри страны. На полях «двадцатки» она обняла перед камерами премьер-министра Италии Джорджу Мелони, на саммите АТЭС придвинулась на стуле вплотную к президенту Индонезии Прабово Субианто и обняла за плечи чилийского лидера Габриэля Борича, а также шла под руку с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Японию.

За три месяца премьерства Такаити приняла в стране немало гостей — помимо Трампа, это был президент Южной Кореи и премьер-министры Италии и Великобритании, а также провела саммит с руководителями пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. К каждому из визитеров она старалась найти индивидуальный подход. Например, подготовила сюрприз для Джорджи Мелони: прямо во время переговоров итальянскому премьер-министру вынесли торт со свечами и исполнили для нее «С днем рождения тебя» на итальянском, а Такаити вручила итальянской коллеге корзину с подарками. В конце встречи Мелони заверила Такаити, что всегда готова прийти на помощь, а позже призналась своей делегации, что японский лидер «только что стала ее лучшей подругой». Вскоре после этого она опубликовала в соцсетях совместное селфи, стилизованное под аниме.

Для президента Республики Корея Ли Чже Мёна Такаити подготовила другой сюрприз — совместную игру на барабанах. Идея возникла после его признания на саммите АТЭС в желании освоить этот инструмент (сама Такаити в юности играла в рок-группе и до сих пор практикуется). Вместе они исполнили два K-Pop хита: песню Dynamite группы BTS и саундтрек Golden из сериала K-Pop Demon Hunters, получивший «Золотой глобус».