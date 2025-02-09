The Sunday Times рассказала об «украинском Киме Филби»

Олег Кулинич, которого судят по делу о госизмене, в 2019 году был внедрен в предвыборную кампанию Зеленского, а после его победы на выборах возглавил управление СБУ по Крыму

Олег Кулинич (Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В украинской контрразведке сравнили бывшего начальника главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олега Кулинича, которого судят по делу о государственной измене, с «украинским Кимом Филби» — советским агентом, который в конце 1940-х годов возглавил отдел контрразведки британской разведслужбы МИ-6, пишет The Sunday Times со ссылкой на данные разведки и документы.

Ким Филби, или полное имя — Филби Гарольд Адриан Рассел, входил в состав так называемой кембриджской пятерки — сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 1930-х годах в Кембриджском университете среди британских аристократов. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР. В 1988 году в возрасте 76 лет Филби скончался.

Кулинич в 2019 году был внедрен в предвыборную кампанию президента Владимира Зеленского, а после его победы на выборах возглавил управление СБУ по Крыму.

Его курировал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Сивкович, который бежал из страны после Евромайдана и организовал в Москве «шпионскую сеть», Кулинич был его лучшим агентом, пишет газета.

«Кулинич был самым ценным агентом ФСБ России на Украине», — сказал изданию высокопоставленный представитель украинской контрразведки. «Его деятельность можно сравнить с деятельностью Кима Филби, разрушившего МИ-6 изнутри. Его должность позволяла ему получить доступ к жизненно важным секретным данным об обороноспособности», — отметил он.

В апреле 2018 года американский юрист из Лос-Анджелеса Маркус Коэн встречался в Вене с Сивковичем. Годом ранее тот попросил Коэна собрать информацию от правоохранительных органов США о расследованиях коррупции и отмывании денег в отношении его с целью заключить сделку о признании вины и избежать судебного преследования. В юридической фирме Коэна заподозрили, что он на самом деле собирает компромат. Хотя подозрения не подтвердились, он покинул фирму.

В августе 2018 года Коэн снова встретился с Сивковичем в Вене (на этот раз на встрече присутствовал и Кулинич) и передал отчет. Согласно данным, собранным СБУ и подтвержденным адвокатами Кулинича, в 2019 году Сивкович заплатил американскому юристу не менее $300 тыс.

Адвокаты Кулинича и Сивковича подтвердили факт встреч, но настаивают, что речь шла о сотрудничестве с правоохранительными органами США, чтобы помочь в расследовании коррупции. По словам адвокатов Кулинича, Коэн, который ездил в Киев и предлагал услуги по лоббированию, представил Кулинича предвыборному штабу Зеленского как политического эксперта. Он также нанял лоббистов и консультантов по безопасности. По словам адвокатов, этим подрядчикам на самом деле платил Сивкович через подставные компании.

The Sunday Times упоминает контракт на $185,2 тыс. с лондонской фирмой Global Analytica, заключенный в марте 2019 года. Она должна была обеспечить личную безопасность Зеленского, включая «кибербезопасность и предоставление семи «защищенных» смартфонов Зеленскому и его команде», пишет издание. Никто в штабе кандидата не заметил, что компания была зарегистрирована в марте 2019 года, всего за месяц до этого.

После того как Зеленский одержал победу на выборах в апреле 2019 года, он назначил руководителя предвыборного штаба и друга детства Ивана Баканова главой СБУ. Коэн утверждал, что начал работать на Баканова и администрацию Зеленского. Он также уверял, что заплатил $70 тыс. из своих денег вашингтонской лоббистской фирме, чтобы обеспечить знакомство с администрацией президента США Дональда Трампа.

В 2020 году Кулинич был назначен главой управления СБУ по Крыму.

«Кулиничу удалось дестабилизировать работу этого управления СБУ. Он разрушил их контрразведывательную работу. В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовал для выявления слабых мест в обороне Украины», — заявил газете офицер СБУ.

Василий Малюк, ставший впоследствии главой СБУ, заметил, что Кулинич ездил за границу одновременно с Сивковичем, за которым украинская разведка в то время следила. Стали следить и за Кулиничем.

Он был арестован в июле 2022 года по обвинению в передаче России государственной тайны.