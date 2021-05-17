В Москве умерла вдова разведчика Филби

Вдова советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби умерла в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Совета по правам человека и столичной ОНК Еву Меркачеву.

«Руфина Пухова-Филби ушла после продолжительной болезни на 89-м году жизни», — сказала Меркачева.

В разговоре с ТАСС Меркачева уточнила, что похороны Пуховой-Филби, вероятно, пройдут на Троекуровском кладбище.

«Похороны вдовы Филби Руфины Пуховой-Филби пройдут на Троекуровском кладбище, точная их дата пока неизвестна. Вероятно, они пройдут через три дня», — сказала она.

Ким Филби или полное имя — Филби Гарольд Адриан Рассел, входил в состав так называемой «Кембриджской пятерки» — сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах в Кембриджском университете среди британских аристократов. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР, где он познакомился с Пуховой. В 1988 году в возрасте 76 лет Филби скончался.