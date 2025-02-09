Иранские военные попросили отменить фетву о запрете ядерного оружия

Верховный лидер запретил разрабатывать оружие массового поражения, но в последние месяцы на него усилилось давление сторонников жесткой линии. Власти подчеркивали, что фетва — последнее препятствие на пути создания ядерной бомбы

Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Несколько старших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана предложило Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи отменить фетву, запрещающей разработку ядерного оружия, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Командиры решили обратиться к Хаменеи после избрания на пост президента США Дональда Трампа. «Мы никогда еще не были столь уязвимы, возможно, это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — сказал один из чиновников.

Фетва — религиозное постановление. О запрете Верховным лидером Ирана производства всех видов оружия массового поражения стало известно на Международной конференции по ядерному разоружению в 2005 году.

Источник газеты обратил внимание, что Верховный лидер запретил как переговоры с США, так и создание ядерного оружия, которые «оставались единственными способами выживания» режима, и потому «он ведет режим к краху».

В последние месяцы на Али Хаменеи усилилось давление с требованиями ужесточения внешнеполитической линии, в 2024 году десятки иранских депутатов призвали Высший совет национальной безопасности пересмотреть ядерную политику.

«У нас теперь есть необходимые возможности для производства ядерного оружия, и единственным препятствием является фетва, которая это запрещает», — сказал в прошлом ноябре глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази на фоне обострения отношений с Израилем.

Никто не вправе нарушать фетву, она обязательна для исполнения всеми органами власти, подчеркивал прошлым летом глава иранского МИДа Али Багери Кани. Как отмечал Iran International, иранская оппозиция подозревает, что в перспективе фетва может быть истолкована как рекомендации консультативного характера, а не документ, имеющий юридическое значение.

В декабре МАГАТЭ предупреждало о приближении Ирана к возможности создать ядерное оружие. Согласно критериям агентства, у Тегерана уже есть достаточно материала, обогащенного до 60%, чтобы создать ядерное оружие при продолжении переработки сырья. По сведениям New York Times, секретная группа иранских ученых работает над поиском методов быстрого превращения увеличившихся запасов ядерного топлива в оружие на случай, если правительство потребуетбыстрого создания бомбы.