Иранские военные попросили отменить фетву о запрете ядерного оружия
Несколько старших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана предложило Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи отменить фетву, запрещающей разработку ядерного оружия, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Командиры решили обратиться к Хаменеи после избрания на пост президента США Дональда Трампа. «Мы никогда еще не были столь уязвимы, возможно, это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — сказал один из чиновников.
Фетва — религиозное постановление. О запрете Верховным лидером Ирана производства всех видов оружия массового поражения стало известно на Международной конференции по ядерному разоружению в 2005 году.
Источник газеты обратил внимание, что Верховный лидер запретил как переговоры с США, так и создание ядерного оружия, которые «оставались единственными способами выживания» режима, и потому «он ведет режим к краху».
В последние месяцы на Али Хаменеи усилилось давление с требованиями ужесточения внешнеполитической линии, в 2024 году десятки иранских депутатов призвали Высший совет национальной безопасности пересмотреть ядерную политику.
«У нас теперь есть необходимые возможности для производства ядерного оружия, и единственным препятствием является фетва, которая это запрещает», — сказал в прошлом ноябре глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази на фоне обострения отношений с Израилем.
Никто не вправе нарушать фетву, она обязательна для исполнения всеми органами власти, подчеркивал прошлым летом глава иранского МИДа Али Багери Кани. Как отмечал Iran International, иранская оппозиция подозревает, что в перспективе фетва может быть истолкована как рекомендации консультативного характера, а не документ, имеющий юридическое значение.
В декабре МАГАТЭ предупреждало о приближении Ирана к возможности создать ядерное оружие. Согласно критериям агентства, у Тегерана уже есть достаточно материала, обогащенного до 60%, чтобы создать ядерное оружие при продолжении переработки сырья. По сведениям New York Times, секретная группа иранских ученых работает над поиском методов быстрого превращения увеличившихся запасов ядерного топлива в оружие на случай, если правительство потребуетбыстрого создания бомбы.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин