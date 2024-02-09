СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру, сообщают «Громадське» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Силовики посетили священнослужителя, которого заподозрили в координации акций протеста, которые проходили из-за передачи имущества лавры государству, рассказали собеседники изданий.
Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь и один из древнейших монастырей Киевской Руси. Была основана в 1051 году при Ярославе Мудром, то есть меньше чем через сто лет после принятия на Руси христианства.
В 2022–2023 годах СБУ не раз проводила обыски на объектах епархий УПЦ Московского патриархата (МП), десятки служителей были заподозрены в разжигании розни, «отрицании войны» и госизмене. Сотрудники СБУ нашли в Киево-Печерской лавре и других монастырях УПЦ «пророссийскую литературу», предназначенную, как утверждала украинская спецслужба, для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах.
Наиболее резонансными стали обвинения против митрополита Павла в оправдании «вооруженной агрессии против Украины» и нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. «Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело», — говорил митрополит после предъявления ему первых подозрений.
Власти Украины пытаются выселить монахов из лавры. В начале марта заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор об аренде помещений с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить их. Основанием стали выявленные в ходе проверки созданной президентом страны Владимиром Зеленским межведомственной комиссии «нарушения монастырем условий договора по использованию государственного имущества».
Монахам разрешили остаться в лавре, если те перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической). Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда называл обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.
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