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Байден решил выступить с неанонсированным обращением к нации

Белый дом: Байден выступит с обращением к нации

Президент США Джо Байден выступит с обращением к нации, сообщила пресс-служба Белого дома. На YouTube-канале идет обратный отсчет на трансляции, в ходе которой Байден выступит с речью.

Обращение Байдена ранее не анонсировалось.

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Политика
Джо Байден

В предыдущий раз американский лидер обратился к нации 19 октября 2023 года. Обращение коснулось войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС, а также ситуации на Украине. Байден заявил, что США обязаны помогать Израилю и Украине в противостоянии с ХАМАС и Россией, которые представляют разного рода угрозы, но «схожи в стремлении полностью уничтожить соседнюю демократию».

В Кремле раскритиковали это заявление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытки Байдена провести параллели между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС неприемлемы.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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