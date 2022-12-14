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Украинский суд изъял все имущество у экс-президента Виктора Януковича

Антикоррупционный суд Украины изъял все имущество у экс-президента Виктора Януковича
В доход государства взыскали, в том числе, резиденцию Межигорье, гостиничный комплекс, квартиру, счета, более 500 культурных ценностей, среди которых пушки XIX века
Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Высший антикоррупционный суд изъял все имущество экс-президента Януковича в пользу государства, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК).

«ВАКС конфисковал у Януковича все имущество», — говорится в сообщении.

По данным ЦПК, в доход государства взыскали:

  • Резиденцию Межигорье;
  • Гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;
  • Квартиру на Оболонской набережной;
  • Парковочные места;
  • 31 млн грн и $84,9 тыс. на банковских счетах;
  • 100% долей в уставном капитале ООО «Танталит» и «Дом Лесника»;
  • 537 культурных ценностей на €18,7 млн (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и пушки XIX века).

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После протестов в Киеве он бежал в Россию. Янукович несколько раз пытался оспорить решение Верховной рады лишить его звания президента, последний иск он подал в январе этого года. Против экс-президента на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Янукович свою вину отрицал.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против экс-президента Януковича, бизнесменов Сергея Курченко и Олега Дерипаски, а также экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц.

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17 ноября глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов Януковича. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Виктор Янукович конфискация имущества Украина антикоррупционная деятельность
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