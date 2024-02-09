Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО
Незадолго до распада СССР европейские политики предупреждали Москву об угрозе расширения НАТО, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер, в частности, привел слова «умного человека» — члена Социал-демократической партии Германии Эгона Бара, предлагавшего Москве создать новую систему безопасности.
Путин напомнил, что подобная система, по задумке Бара, должна была включать Соединенные Штаты, Канаду, Россию и другие страны Центральной Европы, но при этом исключать дальнейшее расширение Североатлантического альянса. «Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как было в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал», — рассказал Путин.
По его словам, Россия «добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза», рассчитывая, что это будет воспринято Западом как приглашение к сотрудничеству и союзничеству. «Вот чего ожидала Россия — и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада», — заявил российский лидер.
Президент рассказал, что однажды Бар рассердился на советское руководство и пригрозил, что если к нему не прислушаются, то ноги его не будет в Москве. Путин отметил, что все предсказания немецкого политика в итоге сбылись.
В интервью Карлосону Путин также рассказал, как обсуждал в начале 2000-х возможное вступлении России в НАТО с президентом США Биллом Клинтоном. По его словам, американский лидер сначала назвал идею интересной, но после изменил свое мнение и назвал присоединение Москвы к альянсу невозможным на том этапе.
Последний этап расширения НАТО произошел в апреле 2022 года, когда к альянсу присоединилась Финляндия. Хельсинки стал 31-м участником блока. Одновременно с ним заявку подала и Швеция, однако два члена НАТО — Турция и Венгрия — до недавнего времени не одобряли предоставление ей членства. 25 января турецкие власти все же завершили процесс ратификации заявки Стокгольма на вступление в альянс; дискуссии в Венгрии до сих пор продолжаются.
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