 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО

Путин: европейские политики предупреждали СССР о рисках расширения НАТО
Член Социал-демократической партии Германии Эгон Бар предупреждал о расширении НАТО на восток, заявил Владимир Путин. «Умный был дед. Его никто не послушал», — добавил российский президент.

Незадолго до распада СССР европейские политики предупреждали Москву об угрозе расширения НАТО, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер, в частности, привел слова «умного человека» — члена Социал-демократической партии Германии Эгона Бара, предлагавшего Москве создать новую систему безопасности.

Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО
Video

Путин напомнил, что подобная система, по задумке Бара, должна была включать Соединенные Штаты, Канаду, Россию и другие страны Центральной Европы, но при этом исключать дальнейшее расширение Североатлантического альянса. «Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как было в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал», — рассказал Путин.

По его словам, Россия «добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза», рассчитывая, что это будет воспринято Западом как приглашение к сотрудничеству и союзничеству. «Вот чего ожидала Россия — и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада», — заявил российский лидер.

Президент рассказал, что однажды Бар рассердился на советское руководство и пригрозил, что если к нему не прислушаются, то ноги его не будет в Москве. Путин отметил, что все предсказания немецкого политика в итоге сбылись.

Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО
Политика

В интервью Карлосону Путин также рассказал, как обсуждал в начале 2000-х возможное вступлении России в НАТО с президентом США Биллом Клинтоном. По его словам, американский лидер сначала назвал идею интересной, но после изменил свое мнение и назвал присоединение Москвы к альянсу невозможным на том этапе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Последний этап расширения НАТО произошел в апреле 2022 года, когда к альянсу присоединилась Финляндия. Хельсинки стал 31-м участником блока. Одновременно с ним заявку подала и Швеция, однако два члена НАТО — Турция и Венгрия — до недавнего времени не одобряли предоставление ей членства. 25 января турецкие власти все же завершили процесс ратификации заявки Стокгольма на вступление в альянс; дискуссии в Венгрии до сих пор продолжаются.

Медведев заявил о ядерном ударе и конце всему в случае войны с НАТО
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Владимир Путин Россия НАТО Германия Такер Карлсон
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал Украину сателлитом США
Политика
Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно»
Политика
Путин заявил о желании решить конфликт с Украиной путем переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Путин о Ющенко: «считался прозападным, но мы наладили отношения» Политика, 04:29
Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии Политика, 04:16
Путин заявил, что Россия пока не достигла своих целей на Украине Политика, 04:11
Что Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону. Главное 04:03
Путин о срыве переговоров в Стамбуле: «Ну и где теперь мистер Джонсон?» Политика, 03:54
Байден решил выступить с неанонсированным обращением к нации⁠ Политика, 03:36
Путин не увидел шансов у Януковича победить на досрочных выборах Политика, 03:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В результате пожара на севере Москвы пострадали более десяти человек Общество, 03:20
Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО Политика, 03:17
Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек Общество, 03:02
Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО Политика, 02:57
Движение по дублеру Ленинградского проспекта перекрыли из-за пожара Общество, 02:55
Путин назвал Украину сателлитом США Политика, 02:53
Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно» Политика, 02:30