Rheinmetall заявил о переговорах с Киевом по поставкам танков Panther

По словам главы концерна, Украина интересуется не только новейшими танками Panther, но и Lynx. Говоря о поставках Panther, в Rheinmetall допустили, что Киев может получить их примерно через полтора года

Танк Panther (Фото: Wikimedia Commons)

Украина может получить новейшие немецкие танки Panther, которые пока не стоят на вооружении ни у одной страны мира, пишет Handelsblatt со ссылкой на главу производителя машин, концерна Rheinmetall, Армин Паппергера.

«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther», — заявил Паппергер. Кроме того, Украина выразила интерес к другому современному боевому танку Lynx, указал он.

Газета пишет, что танки Panther Rheinmetall представила только в прошлом году. Пока существует лишь демонстрационная модель, и Украина может стать первым заказчиком машин.

Паппергер допустил, что Киев получит танки уже через 15-18 месяцев. Произвести машины могут в Германии или Венгрии, но Берлин должен дать согласие на их экспорт.

Как указал глава Rheinmetall, ФРГ следует согласиться на то, чтобы Украина получила именно новые танки, поскольку страна больше не может передавать машины из своих запасов, «потому что у нас их нет».

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