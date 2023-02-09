Кадыров обвинил генерала Соболева в готовности «заранее проиграть войну»

Кадыров задался вопросом, должна Россия бояться третьей мировой войны или защищать интересы российского народа. По его мнению, «проевропейские разговоры» подрывают авторитет армии и государства

Рамзан Кадыров (на первом плане) (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, усомнившегося в том, что Россия «пойдет против Польши», свидетельствует о его «готовности проиграть войну», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Я не понимаю: мы должны бояться третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет?» — отметил Кадыров.

По его словам, десятки стран, «называющие себя высокомерно «мировым сообществом», входящие в НАТО и ЕС», предоставляют Киеву вооружения, из которых украинские войска обстреливают наши территории России. «Жители четырех регионов проводили референдум, надеясь на смелость и решительность наших генералов, а не позорную и трусливую покорность Европе тыловых чиновников», — указал Кадыров.

Глава Чечни предложил тем, кто вслед за Соболевым «в своих мыслях заранее готовится проиграть войну», «сдаться заранее полякам, а не вести проевропейские разговоры». По его мнению, это подрывает авторитет российской армии и всего государства.

Ранее Соболев заявил НСН, что «Россия вряд ли пойдет против Польши», поскольку эта страна входит в НАТО. «В случае начала нами операции против Польши все НАТО будет воевать с Россией. Полагаю, что на это никто не пойдет, поскольку фактически это будет означать начало третьей мировой войны, ядерного столкновения», — пояснил генерал. По мнению Соболева, Запад во многом деградирует, но вряд ли кто-то «жаждет войны с участием НАТО».

Кадыров до этого заявил, что лично у него есть намерение «денацифицировать и демилитаризовать» Польшу после успешного завершения специальной военной операции на Украине.