В Минэкономразвития заявили о непройденном пике инфляции в России

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Пик инфляции в годовом выражении в стране еще не пройден. Об этом заявила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, ее слова передала РБК пресс-служба ведомства.

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года», — пояснила Крючкова.

Она сообщила, что в результате принятых правительством России мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары инфляция в помесячном выражении стабилизируется.

По оценкам Минсельхоза и Минпрома, во втором квартале 2021 года в стране может начаться снижение потребительских цен год к году, отметила Крючкова.