Баку предупредил Москву о недопустимости оскорблений в адрес Алиева

Посольство Азербайджана заявило Москве о недопустимости оскорблений в адрес Алиева после заявлений политолога Карасева. Он резко отреагировал на слова Алиева об ответственности «российских представителей» за крушение Embraer

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Посольство Азербайджана в России по дипломатическим каналам заявило российской стороне о недопустимости оскорбительных высказываний в адрес президента республики Ильхама Алиева после заявлений политолога Владимира Карасева. Об этом дипмиссия сообщила азербайджанскому изданию Minval.

В посольстве отметили, что призвали российскую сторону предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. «Мы продолжаем следить за ситуацией», — добавили там.

В описании телеграм-канала Карасева говорится, что он член координационного совета при Общественной палате России по интеграции новых субъектов. На сайте этого органа Карасев в составе не значится.

РБК направил запрос в МИД России и Общественную палату.

Карасев резко отреагировал на слова Алиева, который возложил ответственность за крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines на «российских представителей». В своем телеграм-канале он репостнул публикацию о заявлении азербайджанского президента, сопроводив ее нецензурным словом.

В Кремле заявили, что не в курсе высказываний Карасева. «Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Следовавший из Баку в Грозный рейс потерпел крушение возле Актау (Казахстан) 25 декабря. На борту упавшего самолета были 67 граждан России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Выжили 29 человек.

Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли, отметив, что стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Президент России Владимир Путин рассказал, что в то время, когда Embraer совершал посадку, на Кавказе отражали атаку беспилотников. 28 декабря он принес извинения Алиеву в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».