Баку предупредил Москву о недопустимости оскорблений в адрес Алиева
Посольство Азербайджана в России по дипломатическим каналам заявило российской стороне о недопустимости оскорбительных высказываний в адрес президента республики Ильхама Алиева после заявлений политолога Владимира Карасева. Об этом дипмиссия сообщила азербайджанскому изданию Minval.
В посольстве отметили, что призвали российскую сторону предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. «Мы продолжаем следить за ситуацией», — добавили там.
В описании телеграм-канала Карасева говорится, что он член координационного совета при Общественной палате России по интеграции новых субъектов. На сайте этого органа Карасев в составе не значится.
РБК направил запрос в МИД России и Общественную палату.
Карасев резко отреагировал на слова Алиева, который возложил ответственность за крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines на «российских представителей». В своем телеграм-канале он репостнул публикацию о заявлении азербайджанского президента, сопроводив ее нецензурным словом.
В Кремле заявили, что не в курсе высказываний Карасева. «Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Следовавший из Баку в Грозный рейс потерпел крушение возле Актау (Казахстан) 25 декабря. На борту упавшего самолета были 67 граждан России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Выжили 29 человек.
Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли, отметив, что стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Президент России Владимир Путин рассказал, что в то время, когда Embraer совершал посадку, на Кавказе отражали атаку беспилотников. 28 декабря он принес извинения Алиеву в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».
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