В Кремле заявили, что не знают о словах Карасева в адрес Алиева
В Кремле не знакомы с высказываниями члена Общественной палаты и политолога Владимира Карасева в адрес азербайджанского президента Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее, как пишет «РИА Новости», Карасев нецензурно высказался в адрес азербайджанского лидера после его слов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Азербайджанский президент возложил ответственность за авиакатастрофу на «российских представителей».
«Мы действительно не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов. Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Крушение самолета, который летел из Баку в Грозный, произошло 25 декабря в Актау (Казахстан) после того, как судно не смогло сесть в столице Чечни. Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли.
Путин говорил, что в то время, когда Embraer совершал посадку, на Кавказе отражали атаку беспилотников. 28 декабря он принес извинения Алиеву в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».
На борту упавшего самолета были 67 граждан России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Выжили 29 человек.
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