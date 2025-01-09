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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Кремле заявили, что не знают о словах Карасева в адрес Алиева

Песков: в Кремле не знают о высказывании Карасева в адрес Алиева
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Владимир Карасев
Владимир Карасев (Фото: VladimirKarasyov / Telegram)

В Кремле не знакомы с высказываниями члена Общественной палаты и политолога Владимира Карасева в адрес азербайджанского президента Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее, как пишет «РИА Новости», Карасев нецензурно высказался в адрес азербайджанского лидера после его слов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Азербайджанский президент возложил ответственность за авиакатастрофу на «российских представителей».

«Мы действительно не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов. Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

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Крушение самолета, который летел из Баку в Грозный, произошло 25 декабря в Актау (Казахстан) после того, как судно не смогло сесть в столице Чечни. Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли

Путин говорил, что в то время, когда Embraer совершал посадку, на Кавказе отражали атаку беспилотников. 28 декабря он принес извинения Алиеву в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

На борту упавшего самолета были 67 граждан России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Выжили 29 человек.

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