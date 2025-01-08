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Военная операция на Украине ,  
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AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации Байдена

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Военная операция на Украине
О выделении последнего пакета помощи администрация Байдена, как ожидается, объявит в день заседания контактной группы по Украине в «формате Рамштайн», сообщает AP. Россия критикует военную помощь Киеву со стороны западных стран

Администрация уходящего президента США Джо Байдена готовит свой заключительный пакет военной помощи Украине, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

О выделении последнего пакета помощи администрация Байдена, как ожидается, объявит в день заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в «формате Рамштайн». О какой сумме идет речь, неизвестно, но агентство описывает пакет помощи как «значительный».

Собеседники AP при этом не ожидают, что администрация потратит все $4 млрд из оставшихся одобренных конгрессом средств, предназначенных для Киева.

На встречу на базе «Рамштайн» в Германии 9 января приедет министр обороны США Ллойд Остин.

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Фото:Joeran Steinsiek / IMAGO / Global Look Press

По данным Счетной палаты США, при администрации Байдена конгресс выделил более $174 млрд на помощь Киеву. В общей сложности Вашингтон выделил 71 пакет военной помощи, не считая трат на восполнение запасов вооружений взамен переданных Украине. Как писала The Wall Street Journal в декабре, в Киеве рассчитывают на получение в 2025 году более $120 млрд военной помощи от стран Запада.

В конце декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал отправку на Украину оружия на $1,25 млрд в рамках военной помощи. До этого Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд. В прошлом месяце США выделили Украине несколько пакетов военной помощи.

Россия критикует военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле, в частности, заявляли, что американская администрация «продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать конфликту замедлиться».

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