AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации Байдена
Администрация уходящего президента США Джо Байдена готовит свой заключительный пакет военной помощи Украине, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
О выделении последнего пакета помощи администрация Байдена, как ожидается, объявит в день заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в «формате Рамштайн». О какой сумме идет речь, неизвестно, но агентство описывает пакет помощи как «значительный».
Собеседники AP при этом не ожидают, что администрация потратит все $4 млрд из оставшихся одобренных конгрессом средств, предназначенных для Киева.
На встречу на базе «Рамштайн» в Германии 9 января приедет министр обороны США Ллойд Остин.
По данным Счетной палаты США, при администрации Байдена конгресс выделил более $174 млрд на помощь Киеву. В общей сложности Вашингтон выделил 71 пакет военной помощи, не считая трат на восполнение запасов вооружений взамен переданных Украине. Как писала The Wall Street Journal в декабре, в Киеве рассчитывают на получение в 2025 году более $120 млрд военной помощи от стран Запада.
В конце декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал отправку на Украину оружия на $1,25 млрд в рамках военной помощи. До этого Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд. В прошлом месяце США выделили Украине несколько пакетов военной помощи.
Россия критикует военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле, в частности, заявляли, что американская администрация «продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать конфликту замедлиться».
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