Reuters узнал, что войдет в новый пакет военной помощи США для Украины
Администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении нового пакета военной помощи на $500 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в него войдет:
- ракеты для систем ПВО
- ракеты класса «воздух-земля»
- оборудование для истребителей F-16
При этом большая часть оружия и боеприпасов, которые обещаны Украине уже доставлены, сообщил источник Reuters. Остальные еще находятся в пути. Запасы боеприпасов Украины сейчас в «хорошем состоянии», оценили в Вашингтоне.
Помощники президента сообщали, что хотят предоставить Украине больше выгод на поле боя, чтобы у Киева были «рычаги влияния» на возможных переговорах с Россией.
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