Reuters: США передадут Украине ракеты для ПВО и оборудование для F-16

Reuters узнал, что войдет в новый пакет военной помощи США для Украины

Фото: София Гатилова / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении нового пакета военной помощи на $500 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в него войдет:

ракеты для систем ПВО

ракеты класса «воздух-земля»

оборудование для истребителей F-16

При этом большая часть оружия и боеприпасов, которые обещаны Украине уже доставлены, сообщил источник Reuters. Остальные еще находятся в пути. Запасы боеприпасов Украины сейчас в «хорошем состоянии», оценили в Вашингтоне.

Помощники президента сообщали, что хотят предоставить Украине больше выгод на поле боя, чтобы у Киева были «рычаги влияния» на возможных переговорах с Россией.

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