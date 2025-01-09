В США подсчитали, во сколько Вашингтону обойдется поражение Киева

Если США прекратят поддержку Украины, что приведет к ее поражению, Вашингтону придется увеличить расходы на оборону до 2029-го на $808 млрд, подсчитали аналитики. Москва выступает против поставок оружия Киеву

Фото: John Moore / Getty Images

В случае победы России в конфликте на Украине США потребуется увеличить расходы на оборону на $808 млрд до 2029 года, следует из доклада Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI). Это неправительственный исследовательский институт, который известен своими «ястребиными» взглядами на оборону, отмечает Bloomberg.

Аналитики предполагают, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи США, граница между Россией и НАТО будет расширена, а Москва станет угрозой для европейских членов блока. Кроме того, победа России в конфликте отразится и на позициях США в Азии, так что дополнительные оборонные расходы будут связаны в том числе и с этим регионом, считают исследователи.

В связи с этим $808 млрд потребуются Вашингтону на сдерживание и, при необходимости, отражение неядерного нападения Москвы за пределами Украины, следует из доклада. В таком случае текущий план расходов Пентагона, рассчитанный до 2029 года, увеличится с $4,4 трлн до $5,2 трлн, что примерно на $165 млрд в год больше, чем планировалось.

В то же время с 2022 года конгресс выделил Пентагону на оказание помощи Украине $112 млрд, которые к тому же в основном тратятся внутри США на производство оружия, отмечается в докладе. Аналитики подчеркивают, что это примерно в семь раз меньше, чем дополнительные расходы в случае поражения Киева.

«Анализ того, во что обойдется Соединенным Штатам противостояние с победившей Россией, что является вероятным результатом прекращения поддержки Украины, показывает, что помощь Украине — это выгодная сделка для Америки», — заключили аналитики AEI.

США являются одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Однако после победы на выборах президента республиканца Дональда Трампа, который неоднократно критиковал расходы на военную поддержку Киева, на Украине и в Европе опасаются, что США сократят военную помощь.

Один из планов по урегулированию конфликта, предложенный Трампу, подразумевает, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву только в случае начала переговоров с Москвой. России же пригрозят нарастить военную поддержку Украины в случае отказа от переговоров. С этой инициативой выступил назначенный Трампом спецпосланником по Украине Кит Келлог.

Сам Трамп в начале января выразил надежду, что ему удастся завершить военные действия на Украине в течение полугода. После инаугурации он намерен вести переговоры с обеими сторонами конфликта. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности к встрече с Трампом. Украинский президент Владимир Зеленский не исключил начала переговоров с Трампом в конце января.