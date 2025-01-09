Reuters узнал о плане Байдена ввести новые санкции против России

Reuters: Байден на этой неделе объявит о новых санкциях против России

На этой неделе президент США Джо Байден объявит о новых санкциях против России, пишет Reuters. По всей видимости, это будет последнее ужесточение санкций США на фоне смены администрации в Вашингтоне

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Уходящий президент США Джо Байден введет новые санкции против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

О решении будет объявлено на этой неделе, сообщил агентству американский чиновник. Санкции будут направлены против экономики России.

Ужесточение санкционных мер предпринято в рамках мер по военному укреплению Украины до вступления избранного президента США Дональда Трампа (инаугурация пройдет 20 января). При этом деталей о том, какие санкции будут приняты, пока нет, отмечает Reuters. Единственное, что уточнили в Вашингтоне — по всей видимости, под санкции могут подпасть китайские компании.

Также 9 января администрация Байдена намерена огласить сообщение о новой военной помощи Украине на $500 млн. Она будет включать в себя ракеты для систем ПВО, ракеты воздух-земля и вспомогательное оборудование для истребителей F-16, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти, писал в декабре Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, их Джо Байден не хотел вводить из-за опасений, что они могут привести к взлету цен на энергоносители. Однако после победы Дональда Трампа и опасений, что он может принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией, на такие меры могут решиться. При этом детали новых санкций агентство также не приводило.

В России неоднократно указывали, что западные санкции — это неэффективый инструмент политики. Возможно найти варианты их обхода, говорил, в частности, в ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», — говорил он.