В Орле объект ТЭК загорелся после падения дронов

Два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, из-за чего произошло возгорание. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора и правительства Орловской области и направил запрос в «Орёлнефтепродукт» и «Роснефть». «Информация уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

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