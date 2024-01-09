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Политика ,  
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В Орле объект ТЭК загорелся после падения дронов

Губернатор Орловской области сообщил о пожаре на объекте ТЭК из-за падения БПЛА

Два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, из-за чего произошло возгорание. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора и правительства Орловской области и направил запрос в «Орёлнефтепродукт» и «Роснефть». «Информация уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Материал дополняется

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Орловская область Андрей Клычков
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