В Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: украинский беспилотник подавили при попытке атаки в Брянской области

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Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа при попытке атаковать объекты на территории Погарского района Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Минобороны России сообщили, что украинский беспилотник попытался атаковать российские объекты около 13:00 7 января. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее в министерстве сообщили об уничтожении 38 украинских БПЛА за минувшие сутки в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.