Минобороны: силы ПВО уничтожили 37 беспилотников в небе над Крымом и Кубанью

В небе над Крымом и Кубанью силы ПВО уничтожили 37 беспилотников

Этой ночью над Крымом и Кубанью было уничтожено 37 беспилотников, еще 10 ракет РСЗО «Ольха» перехвачено на подлете к Белгороду, сообщило Минобороны. О работе ПВО в регионах сообщили практически одновременно — в районе 23:40 (мск)

Фото: Министерство обороны России / ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 36 беспилотников в небе над Крымом и один над Кубанью, сообщила пресс-служба Минобороны.

О работе ПВО в Крыму и Новороссийске сообщил в 23:43 (мск) сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Спустя 40 минут советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал крымчан в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним.

В 1:06 ночи в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Новороссийская сообщили «РИА Новости», что жители города сообщили о взрыве. Там уточнили, что информация о разрушениях не поступала.

О ракетной атаке этой ночью также сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тревога ракетной опасности в Белгороде была объявлена в районе 23.40. Позже Минобороны отчиталось об уничтожении 10 ракет РСЗО «Ольха» на подлете к городу.

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Приграничные с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам. В Крыму, на Кубани, а также в Белгородской области с осени 2022 года действует уровень «среднего реагирования» и высокий уровень террористической опасности.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке города большим числом воздушных целей накануне днем. В ходе отражения атаки в разных частях Севастополя падали «осколки от воздушных целей», один человек получил ранения, уточнял он. Позже Развожаев также сообщил, что после ракетной атаки в Севастополе и близлежащем селе эвакуации подлежат более 100 человек.