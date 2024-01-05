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Военная операция на Украине ,  
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В небе над Крымом и Кубанью силы ПВО уничтожили 37 беспилотников

Минобороны: силы ПВО уничтожили 37 беспилотников в небе над Крымом и Кубанью
Сюжет
Военная операция на Украине
Этой ночью над Крымом и Кубанью было уничтожено 37 беспилотников, еще 10 ракет РСЗО «Ольха» перехвачено на подлете к Белгороду, сообщило Минобороны. О работе ПВО в регионах сообщили практически одновременно — в районе 23:40 (мск)
Фото: Министерство обороны России / ТАСС
Фото: Министерство обороны России / ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 36 беспилотников в небе над Крымом и один над Кубанью, сообщила пресс-служба Минобороны.

О работе ПВО в Крыму и Новороссийске сообщил в 23:43 (мск) сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Спустя 40 минут советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал крымчан в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним.

В 1:06 ночи в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Новороссийская сообщили «РИА Новости», что жители города сообщили о взрыве. Там уточнили, что информация о разрушениях не поступала.

О ракетной атаке этой ночью также сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тревога ракетной опасности в Белгороде была объявлена в районе 23.40. Позже Минобороны отчиталось об уничтожении 10 ракет РСЗО «Ольха» на подлете к городу.

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

Развожаев сообщил об эвакуации более 100 человек после ракетной атаки
Политика
Фото:МЧС России / ТАСС

Приграничные с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам. В Крыму, на Кубани, а также в Белгородской области с осени 2022 года действует уровень «среднего реагирования» и высокий уровень террористической опасности. 

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке города большим числом воздушных целей накануне днем. В ходе отражения атаки в разных частях Севастополя падали «осколки от воздушных целей», один человек получил ранения, уточнял он. Позже Развожаев также сообщил, что после ракетной атаки в Севастополе и близлежащем селе эвакуации подлежат более 100 человек.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ПВО Минобороны беспилотники Крым Кубань Военная операция на Украине
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