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Политика ,  
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Кулеба заявил об отсутствии плана «Б» на случай отказа ЕС дать €50 млрд

Кулеба: у Киева нет плана запасного плана на случай отказа ЕС выделить €50 млрд
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Если Украина не получит финансовую помощь от Евросоюза министерству финансов придется продемонстрировать «волшебство управления», поскольку запасного плана на этот случай в Киеве нет. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас нет плана Б. Глядя со стороны, можно видеть ситуацию и оценивать ее по-другому, можно говорить о планах А, В и С, можно публиковать статьи и аналитические документы, но здесь, внутри, мы должны направить всю энергию и интеллектуальную мощь на одно: заставить план А работать», — сказал Кулеба.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли у Киева резервный план на случай, если средства из Брюсселя не поступят.

По словам Кулебы, для Украины «на карту поставлено само ее существование как нации». Но Западу выгодно оказать помощь Киеву сейчас, потому что при ее отсутствии позже придется помогать уже «в экстремальных обстоятельствах», считает министр.

«Таким образом, даже с рациональной точки зрения, с точки зрения чисто реалистичной политики, имеет больше смысла оказывать помощь сейчас, чтобы избежать кризиса в будущем», — продолжил глава МИД Украины.

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Министр также заверил, что его страна на пути в ЕС не согласится на полумеры. «Мы не примем никакого квазичленства, ни приостановленного членства, ни какого-либо членства в плане Б. Но, честно говоря, членство означает участие в процессе принятия решений — в Европейской комиссии, в Европарламенте и во всех других структурах, а также доступ к общему рынку, что уже отражено в нашем соглашении об ассоциации с ЕС. <...> Сама природа ЕС предусматривает некоторую постепенную интеграцию, но мы не примем альтернативные сценарии без доступа к единому рынку и политического участия», — отметил Кулеба.

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В декабре 2023 года Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая наложила вето на план выделения Украине помощи в размере €50 млрд на четыре года.

«Мы вернемся к этому вопросу в Еврокомиссии в следующем году после соответствующей подготовки», — заявил тогда венгерский премьер Виктор Орбан. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил тогда, что «Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель». Он допустил, что достичь соглашения по этому вопросу удастся в январе.

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Дмитрий Кулеба ЕС финансовая помощь
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