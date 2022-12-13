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Макрон сообщил о выделении Украине €1 млрд по итогам конференции в Париже

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Участники международной конференции в Париже собрали в общей сложности €1 млрд в качестве помощи Украине, сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

«На конференции в Париже мы собрали более €1 млрд [для] поддержки [Украины], которая будет предоставлена [ей] до апреля», — написал президент Франции. Reuters со ссылкой на главу французского МИДа Катрин Колонна пишет, что порядка €415 млн из этих средств направят на восстановление энергетического сектора Украины. Средства также направят на обеспечение украинцев водой, сельхозпродукцией, обеспечение здравоохранения и работы транспорта, говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

Сбор организовали порядка 70 стран и организаций, уточняет агентство.

Всего за 2022 год Франция направила Украине €200 млн в качестве гуманитарной помощи, в ближайшее время Париж выделит Киеву еще €76,5 млн на восстановление энергоснабжения, добавил Макрон.

Колонна также рассказала на конференции, что Париж уже передал Украине часть обещанных систем ПВО. «Другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», — уточнила она (цитата по «РИА Новости»).

Украина призвала страны Запада нарастить поддержку системами ПВО после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Россия начала наносить их в середине октября после взрыва на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что у страны есть только 10% необходимого количества систем ПВО для «закрытия неба».

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Макрон объявил о планах передать французские системы ПВО Украине в середине октября, писала газета Le Figaro. Источник издания уточнил, что речь идет о зенитно-ракетных комплексах Crotale. В конце месяца глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что Париж уже передал Киеву две такие системы.

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