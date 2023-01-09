Клишас похвалил Бразилию после спора с Медведевым об «особых правилах»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
«Появятся вирусы». Пользователей Windows призвали срочно обновить систему Life, 12:55
Курс доллара упал ниже ₽70, курс евро опустился ниже ₽75 Инвестиции, 12:47
Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан Экономика, 12:46
Суд назвал причину объявления Бориса Зимина в розыск Политика, 12:42
Клишас похвалил Бразилию после спора с Медведевым об «особых правилах» Политика, 12:41
ТАСС назвал сроки завершения ремонта подлодки «Лошарик» Политика, 12:37
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 12:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Макрон описал «парадокс Путина» Политика, 12:24
Уйти, замереть или расти: самая успешная бизнес-стратегия в России 2022 Pro, 12:24
Акции Alibaba подорожали более чем на 9% на торгах в Гонконге Инвестиции, 12:20
Бразильский футболист пожалел об отказе от «грузовика денег на Украине» Спорт, 12:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:11
В Банке Англии заявили о риске роста инфляции из-за потолка цен на нефть Экономика, 12:09
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 12:06
Политика ,  
0 

Клишас похвалил Бразилию после спора с Медведевым об «особых правилах»

Клишас после спора с Медведевым об «особых правилах»: хорошо, что в Бразилии это не прошло
Власти Бразилии сообщили о нормализации ситуации после протестов. Клишас указал, что идея «играть не по правилам» там не прошла. Ранее «особые правила» предлагал применять Медведев к уехавшим из России и призывающих к ее поражению
Фото: Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters

Ситуация с беспорядками в Бразилии нормализовалась благодаря тому, что идея «играть не по правилам» там не прошла, заявил в телеграм-канале глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Хорошо, что в Бразилии предложение «играть не по правилам», без оглядки на Конституцию — не прошло», — написал Клишас.

Массовые беспорядки в Бразилии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о «предателях, переметнувшихся к врагу и желающих гибели своему Отечеству», заявил, что с ними надо действовать «по закону», но если он не работает, то «по особым правилам военного времени». До этого зампред Совбеза также предлагал считать уехавших за границу противников «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний».

В ответ Клишас указал, что представители власти должны принимать решения в соответствии с законом и Конституцией, «пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом».

Накануне в Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару провели демонстрацию в столице страны Бразилиа, они не согласны с победой на выборах главы государства Луиса Игнасиу Лулы да Силвы. Протестующие штурмовали правительственные здания: Верховный суд, национальный конгресс и резиденцию президента дворец Планалту. После беспорядков задержали 400 человек. Да Силвы в момент демонстраций в столице страны не было, но после их начала он вернулся и объявил в городе режим ЧС. Верховный суд Бразилии приказал военным ликвидировать все лагеря сторонников экс-президента Болсонару по всей стране в течение 24 часов, в Минюсте позднее заявили, что ситуация под контролем, беспорядки прекратились. Сам Болсонару осудил грабежи и проникновения в правительственные здания.

Читайте на РБК Pro
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist

Лула да Силва уже занимал пост президента в 2003 — 2010 годах, а в 2017 году его приговорили к 12 годам по делу о коррупции, но позднее сняли обвинения. На выборах в 2022 году он победил с минимальным перевесом во втором туре — 50,8% голосов против 49,2% у Болсонару.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Андрей Клишас Конституция Бразилия Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Песков объяснил гражданской позицией слова Медведева о «предателях»
Политика
Медведев предложил относиться к предателям по правилам военного времени
Политика
Клишас посоветовал не соревноваться с Киевом в нарушении прав граждан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter