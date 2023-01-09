Клишас похвалил Бразилию после спора с Медведевым об «особых правилах»

Клишас после спора с Медведевым об «особых правилах»: хорошо, что в Бразилии это не прошло

Власти Бразилии сообщили о нормализации ситуации после протестов. Клишас указал, что идея «играть не по правилам» там не прошла. Ранее «особые правила» предлагал применять Медведев к уехавшим из России и призывающих к ее поражению

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Ситуация с беспорядками в Бразилии нормализовалась благодаря тому, что идея «играть не по правилам» там не прошла, заявил в телеграм-канале глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Хорошо, что в Бразилии предложение «играть не по правилам», без оглядки на Конституцию — не прошло», — написал Клишас.

Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о «предателях, переметнувшихся к врагу и желающих гибели своему Отечеству», заявил, что с ними надо действовать «по закону», но если он не работает, то «по особым правилам военного времени». До этого зампред Совбеза также предлагал считать уехавших за границу противников «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний».

В ответ Клишас указал, что представители власти должны принимать решения в соответствии с законом и Конституцией, «пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом».

Накануне в Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару провели демонстрацию в столице страны Бразилиа, они не согласны с победой на выборах главы государства Луиса Игнасиу Лулы да Силвы. Протестующие штурмовали правительственные здания: Верховный суд, национальный конгресс и резиденцию президента дворец Планалту. После беспорядков задержали 400 человек. Да Силвы в момент демонстраций в столице страны не было, но после их начала он вернулся и объявил в городе режим ЧС. Верховный суд Бразилии приказал военным ликвидировать все лагеря сторонников экс-президента Болсонару по всей стране в течение 24 часов, в Минюсте позднее заявили, что ситуация под контролем, беспорядки прекратились. Сам Болсонару осудил грабежи и проникновения в правительственные здания.