Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции из-за Сирии

Анкара сообщила другим двум гарантам зон деэскалации в Сирии, что силы Башара Асада нарушают режим прекращения огня в провинции Идлиб. До этого с критикой действий Дамаска выступил глава МИД Турции

Турецкие войска в ​провинции Идлиб (Фото: Osman Orsal / Reuters)

Послы России и Ирана в Анкаре были вызваны в Министерство иностранных дел Турции из-за ситуации в Сирии, передают турецкие издания Anadolu и Hurriyet. По данным последнего, Турция выразила недовольство обстановкой в зоне деэскалации в сирийском Идлибе: правительственные войска Башара Асада установили контроль над поселениями в этом регионе на юго-востоке Сирии.

Такую же информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на источники в МИД Турции. В Анкаре попросили Москву и Тегеран оказать давление на Дамаск, чтобы нарушения прекратились.

В посольстве России в Анкаре отказались прокомментировать информацию о том, что главу дипмиссии вызвали в турецкий МИД из-за ситуации в зоне деэскалации в Сирии, сообщила РБК пресс-атташе посольства Ирина Касимова. «Посольство не комментирует данную информацию», — сказала она.

Ранее во вторник, 9 января, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Дамаск под предлогом борьбы с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Фронт ан-Нусра» нанес в Идлибе удары по силам умеренной оппозиции.

Три страны окончательно согласовали создание зон деэскалации в Сирии 15 сентября прошлого года — по итогам переговоров, которые прошли в Астане, было принято решение создать четыре такие зоны. Эти зоны расположены в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, некоторых районах Хомса, провинции Идлиб и на территории соседних провинций. В этих зонах между Дамаском и представителями вооруженной оппозиции объявляется перемирие, а Россия, Иран и Турция выступают его гарантами. На террористов режим прекращения огня не распространяется.

Позднее, в конце ноября, три гаранта также договорились о мерах по ликвидации оставшихся в ближневосточной стране боевиков, сообщили в Минобороны России. 6 декабря глава Генштаба Валерий Герасимов заявил о «разгроме террористов» в Сирии, военный отметил, что территория страны освобождена, а «все бандформирования ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) уничтожены».

Во внутрисирийском конфликте Москва и Тегеран поддерживают правительственные силы Асада, в то время как Турция — некоторые из отрядов оппозиции.