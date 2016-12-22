Россия, Иран и Турция договорились о ликвидации «остатков террористов»

Вооруженные силы России, Турции и Ирана разработали «меры по ликвидации оставшихся боевиков в Сирии», говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение РБК. Меры были согласованы в ходе встречи начальников генштабов вооруженных сил трех стран в Сочи.

«Достигнуты договоренности по повышению уровня координации в зоне деэскалации «Идлиб», а также конкретные меры по завершении ликвидации оставшихся отрядов ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщили в военном ведомстве. Обе организации признаны террористическими и запрещены в России.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поблагодарил своих коллег, главу Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акарома и главу Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери за совместную работу в Сирии. «Мы с вами нашими совместными усилиями много добились в САР», — отметил он.

Герасимов также подчеркнул, что удалось сохранить суверенитет и территориальную целостность Сирии, остановить гражданскую войну и создать условия для восстановления мирной жизни и возвращения беженцев. По его словам, несмотря на некоторые сложности, важно, что удается договариваться.

«Полное уничтожение бандформирований» является только «вопросом времени», считает Герасимов. Однако перед тем, как перейти и послевоенному мирному урегулированию, необходимо закрепить полученные результаты и не позволить боевикам вернуться в Сирию, подчеркнул он.

Ранее источник РБК в Минобороны и источник, близкий к администрации президента, сообщили, что Россия планирует завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года.

При этом под «завершением операции» подразумевается прекращение авиаударов Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в Сирии, максимальное сокращение численности российских военных и техники на территории страны, которые будут обеспечивать функционирование авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России в Тартусе.

Один из собеседников РБК также отмечал, что ситуация в Сирии «подвижная», и сроки окончания российской операции там «могут сдвинуться».